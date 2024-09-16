Подкова на счастье и деньги в продаже: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с девятого по пятнадцатое сентября?
9 сентября
Исторический, легендарный дом, любимец экскурсантов и гидов. Вы же, конечно, знаете, где он находится?..
10 сентября
А кто подскажет, где проживает эта красотка Софа – кошка с одесским характером и французским шармом?
11 сентября
Дворик Литературного музея: старая одесская брусчатка, да еще с подковой – это вам на счастье:
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12 сентября
Сентябрьский Приморский бульвар:
13 сентября
На одесском Привозе можно купить все. Даже деньги:
14 сентября
Ранняя осень в Преображенском парке:
15 сентября
Тихий одесский центр после воскресного ливня…
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