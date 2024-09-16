Подкова на счастье и деньги в продаже: семь мгновений одесской недели

9 сентября

Исторический, легендарный дом, любимец экскурсантов и гидов. Вы же, конечно, знаете, где он находится?..

10 сентября

А кто подскажет, где проживает эта красотка Софа – кошка с одесским характером и французским шармом?

11 сентября

Дворик Литературного музея: старая одесская брусчатка, да еще с подковой – это вам на счастье:

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12 сентября

Сентябрьский Приморский бульвар:

13 сентября

На одесском Привозе можно купить все. Даже деньги:

14 сентября

Ранняя осень в Преображенском парке:

15 сентября

Тихий одесский центр после воскресного ливня…

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