Новости Одессы и Одесской области

Подкова на счастье и деньги в продаже: семь мгновений одесской недели

Подкова на счастье и деньги в продаже: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с девятого по пятнадцатое сентября?

9 сентября

Исторический, легендарный дом, любимец экскурсантов и гидов. Вы же, конечно, знаете, где он находится?..

Фото дня: дом-стена

10 сентября

А кто подскажет, где проживает эта красотка Софа – кошка с одесским характером и французским шармом?

Фото дня: кошка Софа

11 сентября

Дворик Литературного музея: старая одесская брусчатка, да еще с подковой – это вам на счастье:

Фото дня: подкова на счастье

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

12 сентября

Сентябрьский Приморский бульвар:

Фото дня: Приморский бульвар

13 сентября

На одесском Привозе можно купить все. Даже деньги:

Фото дня: на Привозе

14 сентября

Ранняя осень в Преображенском парке:

Фото дня: в Преображенском парке

15 сентября

Тихий одесский центр после воскресного ливня

Одесса после осеннего ливня, лавочка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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