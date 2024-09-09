Заглянула осень в старый одесский парк (фоторепортаж)

Кажется, еще лето… Люди все еще ищут скамейки в тени. Может, только кажется, что на календаре – сентябрь? Нет, не кажется. Старый Преображенский парк, что совсем рядом с Привозом, уже приготовил для посетителей осенние картинки. Надо только присмотреться, чтобы увидеть их.

Там – розы уже совсем не летние, там – листья на деревьях немного «поседели». Да и листья понемногу слетают с веточек, хотя и на градуснике – под тридцать…

Парк красивый и ухоженный. Ну, это если не заходить «в глубину». А мы в этот раз и не заходили. Любовались красотой – уже не летней и еще не осенней. Или иначе – и летней, и осенней одновременно. Такое можно увидеть только в сентябре. Удивительное время года…

Действительно странно: вон «привычное» себе дерево: одна его половина – словно лето в разгаре, вторая – сугубо осенняя.

А эта известная круглая клумба!.. Вот бы еще «редкие» скамейки-бабочки покрасить, глаз бы не отвести…

Вот так придешь сюда, посмотришь-полюбуешься – и трудно поверить, что совсем рядом бурлит Привоз, где, кажется, совсем другое настроение (если хотите – «менталитет»)…

А осень с каждым днем пытается напомнить, что она скоро станет настоящей хозяйкой и на улицах, и в этом старом-старом одесском парке с его такой непростой историей…

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