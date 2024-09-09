Новости Одессы и Одесской области

Заглянула осень в старый одесский парк (фоторепортаж)

Заглянула осень в старый одесский парк (фоторепортаж)

В одесский Преображенский парк заглянула осень… Да, только заглянула, но уже намекает: «Скоро стану здесь полновластной хозяйкой».

Кажется, еще лето… Люди все еще ищут скамейки в тени. Может, только кажется, что на календаре – сентябрь? Нет, не кажется. Старый Преображенский парк, что совсем рядом с Привозом, уже приготовил для посетителей осенние картинки. Надо только присмотреться, чтобы увидеть их.

Осень в одесском Преображенском парке-2
Осень в одесском Преображенском парке, деревья
Осень в одесском Преображенском парке, аллея
Осень в одесском Преображенском парке-3
Осень в одесском Преображенском парке-4
Осень в одесском Преображенском парке, посетители
Осень в одесском Преображенском парке, дерево

Там – розы уже совсем не летние, там – листья на деревьях немного «поседели». Да и листья понемногу слетают с веточек, хотя и на градуснике – под тридцать…

Парк красивый и ухоженный. Ну, это если не заходить «в глубину». А мы в этот раз и не заходили. Любовались красотой – уже не летней и еще не осенней. Или иначе – и летней, и осенней одновременно. Такое можно увидеть только в сентябре. Удивительное время года…

Осень в одесском Преображенском парке, люди гуляют
Осень в одесском Преображенском парке
Осень в одесском Преображенском парке, детские аттракционы
Осень в одесском Преображенском парке, цветы
Осень в одесском Преображенском парке, детская площадка
Осень в одесском Преображенском парке, паровозик
Осень в одесском Преображенском парке-5

Действительно странно: вон «привычное» себе дерево: одна его половина – словно лето в разгаре, вторая – сугубо осенняя.

А эта известная круглая клумба!.. Вот бы еще «редкие» скамейки-бабочки покрасить, глаз бы не отвести…

Осень в одесском Преображенском парке, скамейка-бабочка
Осень в одесском Преображенском парке, зелень
Осень в одесском Преображенском парке, прогулка с детьми
Осень в одесском Преображенском парке, хвойные
Осень в одесском Преображенском парке-6
Осень в одесском Преображенском парке, на аллее
Осень в одесском Преображенском парке-7

Вот так придешь сюда, посмотришь-полюбуешься – и трудно поверить, что совсем рядом бурлит Привоз, где, кажется, совсем другое настроение (если хотите – «менталитет»)…

А осень с каждым днем пытается напомнить, что она скоро станет настоящей хозяйкой и на улицах, и в этом старом-старом одесском парке с его такой непростой историей…

Осень в одесском Преображенском парке-8
Осень в одесском Преображенском парке-9
Осень в одесском Преображенском парке-10
Осень в одесском Преображенском парке-11
Осень в одесском Преображенском парке-12
Осень в одесском Преображенском парке-13
Осень в одесском Преображенском парке-14

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua