Новини Одеси та Одеської області

Підкова на щастя та гроші у продажу: сім миттєвостей одеського тижня

Підкова на щастя та гроші у продажу: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з дев’ятого по п’ятнадцяте вересня?

9 вересня

Історичний, легендарний будинок, улюбленець екскурсантів і гідів. Ви ж, звісно, знаєте, де він знаходиться?..

Фото дня: дом-стена

10 вересня

А хто підкаже, де живе ця красуня Софа – кішка с з одеським характером і французьким шармом?

Фото дня: кошка Софа

11 вересня

Дворик Літературного музею: стара одеська бруківка та ще й з підковою – це вам на щастя:

Фото дня: подкова на счастье

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12 вересня

Вересневий Приморський бульвар:

Фото дня: Приморский бульвар

13 вересня

На одеському Привозі можна купити все. Навіть гроші:

Фото дня: на Привозе

14 вересня

Рання осінь в Преображенському парку:

Фото дня: в Преображенском парке

15 вересня

Тихий одеський центр після недільної зливи

Одесса после осеннего ливня, лавочка

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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