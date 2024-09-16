Підкова на щастя та гроші у продажу: сім миттєвостей одеського тижня

9 вересня

Історичний, легендарний будинок, улюбленець екскурсантів і гідів. Ви ж, звісно, знаєте, де він знаходиться?..

10 вересня

А хто підкаже, де живе ця красуня Софа – кішка с з одеським характером і французьким шармом?

11 вересня

Дворик Літературного музею: стара одеська бруківка та ще й з підковою – це вам на щастя:

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12 вересня

Вересневий Приморський бульвар:

13 вересня

На одеському Привозі можна купити все. Навіть гроші:

14 вересня

Рання осінь в Преображенському парку:

15 вересня

Тихий одеський центр після недільної зливи…

Фото авторки