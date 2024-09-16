Підкова на щастя та гроші у продажу: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з дев’ятого по п’ятнадцяте вересня?
9 вересня
Історичний, легендарний будинок, улюбленець екскурсантів і гідів. Ви ж, звісно, знаєте, де він знаходиться?..
10 вересня
А хто підкаже, де живе ця красуня Софа – кішка с з одеським характером і французьким шармом?
11 вересня
Дворик Літературного музею: стара одеська бруківка та ще й з підковою – це вам на щастя:
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12 вересня
Вересневий Приморський бульвар:
13 вересня
На одеському Привозі можна купити все. Навіть гроші:
14 вересня
Рання осінь в Преображенському парку:
15 вересня
Тихий одеський центр після недільної зливи…
Фото авторки