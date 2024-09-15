В тихом одесском центре – после дождичка в воскресенье (фоторепортаж)

– Настоящий потоп! Такого наделал в городе! А вот как кончился – как будто его и не было! – говорит женщина, пряча зонтик.

– Ну как всегда в Одессе после ливня. А теперь хоть подышать можно, красота какая! Вот если бы такие дожди в ту жару летнюю пошли, – говорит другая.

Обе любуются кустами, присматриваются, как с веток потихоньку спадают капельки… А эти капельки падают себе, а некоторые не спешат – украшают листики.

Уличные кофейни потихоньку выносят столики и стулья: воскресенье все-таки, люди вот-вот выйдут посидеть за чашечкой кофе…

А кто-то пробегает из магазина или рынка – скорее домой, дел много. Завтра рабочая неделя начинается.

– Ты только присмотрись к этим цветочкам: словно напоминают, что вот-вот – настоящая осень. Да и листьев уже сколько пожелтевших на асфальте – дождем посмывало.

– Это только так кажется!.. Читала, что сентябрь у нас будет теплый, но с дождями. До той настоящей осени еще далеко.

– Может, ты уже по лету соскучилась?

– Нет, по лету с его жарой не соскучилась. А вот чтобы уже кончилась эта проклятая война, так просто мечтаю… Как только гром загремел – мне стало страшно… И так с начала войны: как гром, всегда страшно.

– Все сейчас грома пугаются…

С веток больших деревьев все еще капает и капает, лужи – как зеркала: смотришь в них – небо и ветви…

Сентябрьский дождь вымыл улицы, напоил вволю кусты и деревья, наделал разных невзгод – всего понемногу.

Держимся!..

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