Новости Одессы и Одесской области

В тихом одесском центре – после дождичка в воскресенье (фоторепортаж)

В тихом одесском центре – после дождичка в воскресенье (фоторепортаж)

Тихий одесский центр – после дождичка в воскресенье… Хотя какой там дождик?! Это же настоящий ливень! А точнее – потоп!!! И все-таки закончился!.. Люди вышли на улицы, кто – по делам, кто-то – просто подышать, кто – насладиться после «дождичка».

Настоящий потоп! Такого наделал в городе! А вот как кончился – как будто его и не было! – говорит женщина, пряча зонтик.

– Ну как всегда в Одессе после ливня. А теперь хоть подышать можно, красота какая! Вот если бы такие дожди в ту жару летнюю пошли, – говорит другая.

Обе любуются кустами, присматриваются, как с веток потихоньку спадают капельки… А эти капельки падают себе, а некоторые не спешат – украшают листики.

Одесса после осеннего ливня, плющ
Одесса после осеннего ливня, в центре города
Одесса после осеннего ливня, виноград
Одесса после осеннего ливня, улица
Одесса после осеннего ливня, листья
Одесса после осеннего ливня, дерево
Одесса после осеннего ливня, ветви
Одесса после осеннего ливня, на асфальте

Уличные кофейни потихоньку выносят столики и стулья: воскресенье все-таки, люди вот-вот выйдут посидеть за чашечкой кофе…

А кто-то пробегает из магазина или рынка – скорее домой, дел много. Завтра рабочая неделя начинается.

– Ты только присмотрись к этим цветочкам: словно напоминают, что вот-вот – настоящая осень. Да и листьев уже сколько пожелтевших на асфальте – дождем посмывало.

Одесса после осеннего ливня, зеленые листья
Одесса после осеннего ливня, зелень
Одесса после осеннего ливня, на асфальте
Одесса после осеннего ливня, лужи
Одесса после осеннего ливня, кормушки
Одесса после осеннего ливня, на улице
Одесса после осеннего ливня, цветы
Одесса после осеннего ливня, роза

– Это только так кажется!.. Читала, что сентябрь у нас будет теплый, но с дождями. До той настоящей осени еще далеко.

– Может, ты уже по лету соскучилась?

– Нет, по лету с его жарой не соскучилась. А вот чтобы уже кончилась эта проклятая война, так просто мечтаю… Как только гром загремел – мне стало страшно… И так с начала войны: как гром, всегда страшно.

– Все сейчас грома пугаются…

С веток больших деревьев все еще капает и капает, лужи – как зеркала: смотришь в них – небо и ветви…

Сентябрьский дождь вымыл улицы, напоил вволю кусты и деревья, наделал разных невзгод – всего понемногу.

Держимся!..

Одесса после осеннего ливня, лавочка
Одесса после осеннего ливня, маркет
Одесса после осеннего ливня, самокат
Одесса после осеннего ливня, отражение
Одесса после осеннего ливня
Одесса после осеннего ливня, заросли
Одесса после осеннего ливня, капли дожля
Одесса после осеннего ливня, листики

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua