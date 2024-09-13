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Цены на Привозе в разгар сентября: «Смотри, деньги продают!»

Цены на Привозе в разгар сентября: «Смотри, деньги продают!»

Привоз почти в разгаре сентября ничем не отличается от знаменитого рынка в разгар августа. Ну разве что жара не такая страшная, да и люди меньше спешат купить все необходимое и уехать домой… Привоз у нас большой: здесь (так считается) – «дорогие» ряды, здесь – «подешевле».

Расплатимся долларами?

Шутки доносятся время от времени:

– Ну ты смотри, деньги продают (имеются в виду сувенирные), да еще и в мясомолочном корпусе!

– Ну, может, купим доллары и расплатимся за мясо?

– Ага, тебе продавцы так этими игрушками «расплатятся», что не успеешь оглянуться, как окажешься в полиции!

– Понятно, деньги покупать не будем!

***
– Ну вот что вы, мужчина, этот арбуз трогаете и трогаете? Все смотрите на него со всех сторон и смотрите! Да покупайте уже!

– А я не за арбузами приехал, а за картошкой…

Арбузы на сентябрьском Привозе

***
– О, реклама какая классная: «Вкусная и свежая свинина!»…

– А что ты хотел прочесть?

– Не знаю… Если написали так, то у меня сразу много вопросов возникает… Так и хочется спросить: «А что, она у вас бывает невкусной и несвежей»?

– Спроси, спроси… Такой ответ услышишь, что никакого мяса вообще не захочешь!

Так на Привозе рекламируют свинину

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 20-90 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огурцы – 50-80 грн;
  • сладкий перец – 25-60 грн;
  • баклажаны – 20-35 грн;
  • капуста — 30-45 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • кукуруза (за один кочан) — 5-15 грн;
  • зелень в пучках – от 15-20 грн.
На Привозе в сентябре
Привоз в сентябре: овощи
Овощные ряды на одесском Привозе
На Привозе: "синенькие" и другие овощи
Одесский Привоз: помидоры
На Привозе: овощи и фрукты
Продавец помидоров на одесском Привозе, 2024 г.
Привоз: торговля овощами
Одесский Привоз: торговля зеленью
Привоз: овощной корпус

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 30-60 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 60-90 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики — 35-60 грн;
  • сливы – 25-50 грн;
  • абрикосы – 45-80 грн;
  • арбузы – 10-15 грн;
  • дыни – 25-40 грн;
  • виноград — 45-75 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 25-70 грн;
  • брынза — 160-240 грн;
  • творог – 80-100 грн.

Привоз: цены на яйца, сентябрь 2024 г.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть — 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясной корпус

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 150-170 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-290 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 80-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 60-120 грн.

Привоз: рыба

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 6 сентября: что подорожало, что подешевело?

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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