Цены на Привозе в разгар сентября: «Смотри, деньги продают!»

Привоз почти в разгаре сентября ничем не отличается от знаменитого рынка в разгар августа. Ну разве что жара не такая страшная, да и люди меньше спешат купить все необходимое и уехать домой… Привоз у нас большой: здесь (так считается) – «дорогие» ряды, здесь – «подешевле».
Расплатимся долларами?
Шутки доносятся время от времени:
– Ну ты смотри, деньги продают (имеются в виду сувенирные), да еще и в мясомолочном корпусе!
– Ну, может, купим доллары и расплатимся за мясо?
– Ага, тебе продавцы так этими игрушками «расплатятся», что не успеешь оглянуться, как окажешься в полиции!
– Понятно, деньги покупать не будем!
***
– Ну вот что вы, мужчина, этот арбуз трогаете и трогаете? Все смотрите на него со всех сторон и смотрите! Да покупайте уже!
– А я не за арбузами приехал, а за картошкой…
***
– О, реклама какая классная: «Вкусная и свежая свинина!»…
– А что ты хотел прочесть?
– Не знаю… Если написали так, то у меня сразу много вопросов возникает… Так и хочется спросить: «А что, она у вас бывает невкусной и несвежей»?
– Спроси, спроси… Такой ответ услышишь, что никакого мяса вообще не захочешь!
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 20-90 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огурцы – 50-80 грн;
- сладкий перец – 25-60 грн;
- баклажаны – 20-35 грн;
- капуста — 30-45 грн;
- чеснок – 110-140 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- кукуруза (за один кочан) — 5-15 грн;
- зелень в пучках – от 15-20 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 30-60 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 60-90 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики — 35-60 грн;
- сливы – 25-50 грн;
- абрикосы – 45-80 грн;
- арбузы – 10-15 грн;
- дыни – 25-40 грн;
- виноград — 45-75 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-70 грн;
- брынза — 160-240 грн;
- творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 220-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 150-170 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-290 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 80-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 60-120 грн.
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