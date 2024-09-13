Цены на Привозе в разгар сентября: «Смотри, деньги продают!»

Расплатимся долларами?

Шутки доносятся время от времени:

– Ну ты смотри, деньги продают (имеются в виду сувенирные), да еще и в мясомолочном корпусе!

– Ну, может, купим доллары и расплатимся за мясо?

– Ага, тебе продавцы так этими игрушками «расплатятся», что не успеешь оглянуться, как окажешься в полиции!

– Понятно, деньги покупать не будем!

***

– Ну вот что вы, мужчина, этот арбуз трогаете и трогаете? Все смотрите на него со всех сторон и смотрите! Да покупайте уже!

– А я не за арбузами приехал, а за картошкой…

***

– О, реклама какая классная: «Вкусная и свежая свинина!»…

– А что ты хотел прочесть?

– Не знаю… Если написали так, то у меня сразу много вопросов возникает… Так и хочется спросить: «А что, она у вас бывает невкусной и несвежей»?

– Спроси, спроси… Такой ответ услышишь, что никакого мяса вообще не захочешь!

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 20-90 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огурцы – 50-80 грн;

сладкий перец – 25-60 грн;

баклажаны – 20-35 грн;

капуста — 30-45 грн;

чеснок – 110-140 грн;

морковь – 25-30 грн;

кукуруза (за один кочан) — 5-15 грн;

зелень в пучках – от 15-20 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 30-60 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 60-90 грн;

малина – 90-120 грн;

персики — 35-60 грн;

сливы – 25-50 грн;

абрикосы – 45-80 грн;

арбузы – 10-15 грн;

дыни – 25-40 грн;

виноград — 45-75 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-70 грн;

брынза — 160-240 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть — 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 220-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 150-170 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-290 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 80-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 60-120 грн.

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