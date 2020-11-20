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А недострой остался: как сегодня выглядит самый известный одесский дом-стена? (фото)

А недострой остался: как сегодня выглядит самый известный одесский дом-стена? (фото)

История эта давняя и, кажется, бесконечная. Речь пойдет о самом известном, овеянном легендами и мистикой доме-стене (ведьмином доме). Точнее, о скандальном недострое рядом с ним.

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История эта очень давняя, а обороты набрала в 2017 году: активисты свалили леса и частично разрушили скандальное здание, которое возводилось впритык к одной из визитных карточек Одессы. Активисты утверждали: с новой постройкой дом-стена перестает быть таковым, мы теряем еще один экскурсионный адрес.

Тогда же, в 2017-м, тема затихла. То есть, окончилась ее бурная фаза с активным противостоянием. Началось другое. ГАСК тогда оштрафовал владельца здания и генподрядчика, которые якобы не согласовали новый проект здания. Вторая сторона с этим не согласилась, и начались суды.

Что имеем на сегодняшний день? Уже и Воронцовский переулок отремонтировали-обновили. И мы имеем всю ту же картинку рядом с нашим «одностенным» ведьминым домом.

Приходите, любуйтесь, и сами, и с экскурсиями: это у нас достопримечательность. а это… другой объект-недострой, который тоже стал своеобразной достопримечательностью.

Любуемся…

дом-стена и недострой

недострой возле дома-стены в Одессе

скандальный недострой возле одесского дома-стены

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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