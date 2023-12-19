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В Одессе девушки громко отметили корпоратив и попали в скандал: подробности

В Одессе девушки громко отметили корпоратив и попали в скандал: подробности

Работницы одного из одесских салонов красоты отметили новогодний корпоратив. Но девушкам удалось попасть в скандал из-за прослушивания российской музыки.

Об этом сообщил одесский активист Демян Ганул. Также видео с вечеринки распространяются в местных телеграм-каналах.

Одна из девушек на празднике выложила в соцсети видеоролики с танцами под российскую музыку. За это ее ждала волна хейта.

Девушке даже пришлось закрывать свои страницы в социальных сетях и удалить видео.

ганул - коментар корпоративу

Но какого-либо раскаяния или понимания, что неправы были, заказывая на корпоративе российских исполнителей, у девушки не возникло.

корпоратив

Более того, она считает, что когда как ни сейчас слушать то, что нравится. А то вдруг прилетит что-нибудь, а она не наслушалась любимой музыки.

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Также она ответила всем своим хейтерам и недовольным ее музыкальными вкусами, что она обычна смертная и отдыхает, как хочет. А спросить надо с «высшестоящих», живущих и празднующих в свое удовольствие.

корпоратив

Комментариев под постами было много. Кто-то девушек поддерживал, кто-то ругался и осуждал такие развлечения под российских исполнителей. Но были и те, кто считает, что прослушивание российской музыки в публичных местах карается штрафом.

корпоратив - коменти

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Редакция ПРОФИЛЬ

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