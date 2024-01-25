Новости Одессы и Одесской области

Платят ли деньги за обмен лампочек?

Платят ли деньги за обмен лампочек?

Не так давно в сети появилось сообщение, что компания «Укрпочта» совместно с «Укрэнерго» якобы доработали программу экономии энергии и выплачивают вознаграждение за каждую лампу накаливания, которую украинцы обменивают в рамках программы обмена лампочек.

Правда ли это, рассказали в «Укрпочте».

По информации почтового оператора, подобную «акцию» компания не проводит. Также «Укрпочта» призывает ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в подобных объявлениях и не указывать свои контактные данные, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ими в своих целях.

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Обмен лампочек: что предлагают пенсионерам

Также в компании рассказали, что на самом деле предлагают в рамках программы обмена старых ламп накаливания на новые светодиодные.

Так, обменять старые лампочки накаливания на энергосберегающие LED-лампы можно только в отделениях «Укрпочты». Также украинцы могут сделать заявку на получение новых ламп в приложении «Дія».

«Это единственные правильные способы получения энергосберегающих лампочек в рамках программы обмена. Вознаграждение за лампы накаливания не предполагается. Обмен ламп также бесплатный»,

– поясняют в компании.

Помимо этого, у пенсионеров есть возможность получить дополнительно до пяти LED-лампочек в тех почтовых отделениях, где такие лампы еще остались в наличии. Для этого нужно предъявить паспорт, РНОКПП, пенсионное удостоверение и номер телефона. Дополнительные энергосберегающие лампы пенсионеры смогут обменять бесплатно, пока светодиоды будут в наличии. Воспользоваться программой обмена и получить дополнительные 5 энергосберегающих ламп могут и те пенсионеры, которые ранее обменивали лампочки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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