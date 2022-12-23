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Где и как украинцу поменять лампочки накаливания на экономные светодиодные

Где и как украинцу поменять лампочки накаливания на экономные светодиодные

Появились первые подробности по обмену “прожорливых” ламп с нитями накаливания на экономные светодиодные. Менять их будут в отделениях “Укрпочты”.

Первые подробности рассказала министр экономики Юлия Свириденко в эфире Всеукраинского телемарафона новостей.

«Есть предложение правительства Украины заменить 50 млн старых лампочек на LED-лампы, мы эту инициативу озвучили нашим международным партнерам, и первым кто присоединился к этой инициативе, стал Евросоюз, который заявил о том, что готов профинансировать для населения Украины замену 30 млн ламп», — сказала она.

Люди в возрасте от 18 лет могут прийти в отделение «Укрпочты» или оставить свою заявку сначала на портале «Дія», а затем физически прийти на почту и бесплатно поменять старые лампы накаливания на новые LED-лампы.

Один человек может заменить пять лампочек и таким образом внести свой вклад во внедрение энергосберегающих технологий у себя дома, поскольку LED-лампы потребляют в пять-семь раз меньше электроэнергии.

Например, для освещения большой комнаты в типовой квартире обычно используется люстра на 5 ламп по 60 Вт каждая. Чтобы получить такое же количество света с использованием LED, вам понадобится 5 ламп, но уже по 12 Вт каждая.

В Минэкономики уточнили, что 40% структуры потребления электрической энергии в Украине составляет население, а замена 50 млн лампочек накаливания может сэкономить работу одного реактора мощностью 1 МВт.

Профинансирует обмен Европейский Союз.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что украинцы смогут обменять старые лампочки на новые светодиодные.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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