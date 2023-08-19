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Программа по обмену лампочек расширяется: что изменится?

Программа по обмену лампочек расширяется: что изменится?

Программа по обмену лампочек накаливания на новые энергосберегающие устройства расширяется.
По информации Минцифры, услуга теперь доступна для ОСМД, социальных учреждений, учреждений культуры, спортивных организаций.

«От старта услуги в «Дії» украинцы обменяли уже 20+ миллионов старых ламп. Масштабируем программу – теперь обмен лампочек доступен для органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций и т.д.», – сообщают в ведомстве.

Как обменять лампочки в приложении «Дія»?

  • авторизуйтесь на портале «Дія» с КЭПом юридического лица;
  • проверьте информацию о предприятии;
  • перейдите в раздел Услуги, выберите «Обмен лампочек» и заполните заявление;
  • укажите площадь, чтобы увидеть предел и выбрать необходимое количество и тип ламп. Укажите местоположение организации;
  • проверьте информацию;
  • подпишите запрос.

После этого с вами свяжутся работники «Укрпочты» и расскажут о дальнейших шагах.

Напомним, с 30 января 2023 года «Укрпочта» начала массовый обмен старых лампочек накаливания на новые светодиодные. За это время около 3,5 миллиона человек приняли участие в этой акции и обменяли около 16,5 миллиона ламп.

А с 1 мая обменять лампы накаливания на «экономки» можно было только в областных центрах.

Статья по теме: Как обменивала лампочки на Укрпочте журналист «Одесской жизни».

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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