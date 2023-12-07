Пенсионерам выдадут по 5 экономных лампочек: названы условия

Как сообщили в пресс-службе компании «Укрпочта», дополнительный обмен LED-ламп стартовал 5 декабря во всех сельских почтовых отделениях, кроме Киевской области, где эта услуга будет доступна чуть позже – с 12 декабря.

Чтобы получить еще по 5 энергосберегающих ламп пенсионерам нужно просто посетить почтовое отделение. При себе нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

пенсионное удостоверение.

Также понадобится сообщить контактный номер телефона.

Получить дополнительные 5 лампочек смогут и те пенсионеры, которые ранее уже обменивали лампочки. При этом, как отметили в «Укрпочте», старые лампочки, которые раньше нужно было предоставлять сразу при обмене, можно будет принести в отделение в течение 30 дней с момента получения пяти новых.

Сейчас по всей Украине доступно для обмена около 18 млн энергосберегающих ламп. Программа будет действовать до тех пор, пока светодиоды будут в наличии в каждом отдельном отделении.

Также продолжает действовать обмен лампочек для юридических лиц: медицинских учреждений, школ, детских садов, поликлиник и ОСМД. Они могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление в приложении «Дiя».

Напомним, всеукраинская программа обмена старых лампочек накаливания на экономные светодиодные LED стартовала 30 января 2023 года. Ее цель – снизить нагрузку на энергосистему страны в зимний период в сложных условиях военного времени.

По предварительным оценкам, экономический эффект от обмена еще 18 млн светодиодных ламп позволит суммарно экономить одновременно до 1000 МВт, что равно работе блока атомной электростанции.

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Фото: nashreporter.com