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Чи платять гроші за обмін лампочок?

Чи платять гроші за обмін лампочок?

Нещодавно в мережі з’явилося повідомлення, що компанія «Укрпошта» спільно з «Укренерго» нібито доопрацювали програму економії енергії та виплачують винагороду за кожну лампу розжарювання, яку українці обмінюють у рамках програми обміну лампочок.

Чи це правда, розповіли в «Укрпошті».

За інформацією поштового оператора, такої «акції» компанія не проводить. Також «Укрпошта» закликає в жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в подібних оголошеннях та не вказувати свої контактні дані, щоб шахраї не змогли скористатися ними у своїх цілях.

Стаття на тему: Українці почали отримувати «посилки» від шахраїв: про що попереджає «Укрпошта»

Обмін лампочок: що пропонують пенсіонерам

Також у компанії розповіли, що насправді пропонують у рамках програми обміну старих ламп розжарювання на нові світлодіодні.

Так, обміняти старі лампочки розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи можна лише у відділеннях «Укрпошти». Також українці можуть зробити заявку на отримання нових ламп у додатку «Дія».

«Це єдині правильні способи отримати енергоощаднi лампочки в межах програми обміну. Винагорода за лампи розжарювання не передбачається. Обмін ламп також є безкоштовним»,

– пояснюють у компанії.

Крім цього, у пенсіонерів є можливість отримати додатково до п’яти LED-лампочок у тих поштових відділеннях, де такі лампи ще залишилися в наявності. Для цього потрібно пред’явити паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та номер телефону. Додаткові енергозберігаючі лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, поки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 енергоощадних ламп можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

Ще на тему: Де і як обміняти стандартну лампочку на економну

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