Первые полосы мировых СМИ о войне россии против Украины: 12 июня

«The Sunday Telegraph» — «От Let It Go в киевском приюте до звезды стадиона»

Подпись под фото: «Амелия Анисович, 7 лет, поет гимн Украины перед вчерашним матчем Лиги наций между Украиной и Арменией в Лодзи, Польша. Видео Амелии, поющей Let it Go во время пребывания в киевских бомбоубежищах, привлекло мировое внимание в марте»

Статья: «Производство тяжелого оружия необходимо активизировать, потому что «Восточная Европа закончилась»

Запад должен принять «войну» и должным образом вооружить Украину, чтобы победить Россию, заявила вчера Латвия, когда украинские чиновники предупредили, что армия Владимира Путина все еще может выиграть его войну.

В интервью The Sunday Telegraph министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил, что Запад должен поддерживать Украину «столько времени», а советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что армии нужно большее тяжелое вооружение.

Господин Ринкевичс сказал, что в восточноевропейских странах сейчас в значительной степени закончились танки и вооружение советских времен для отправки в Киев, и что Западной Европе необходимо наращивать производство, чтобы противостоять угрозе России.

«ЕС и НАТО нуждаются в том, что я называю стратегической выносливостью», – сказал он.

«К сожалению, нравится это или нет, но через Россию мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и НАТО».

Господин Ринкевичс, высоко оценивший поддержку Украины со стороны Великобритании, сказал, что некоторые страны испытывают «психологические трудности» в том, чтобы занять жесткую позицию по отношению к Москве, но «война» по производству оружия является необходимым подходом для установления мира.

«The Independent» – «Украина требует больше боеприпасов»

«The Times» – «За тысячи миль от Киева война Путина забирает еду у миллионов»

Дефицит зерна, вызванный конфликтом в Украине, совпал с опасной засухой со времен Live Aid.

На участке кустарника на северо-западе Кении Локиото Экал цепляется за воспоминания о двух детях, которых она потеряла четыре месяца назад из-за голода. Все, что у нее есть, чтобы прокормить троих детей и оставшихся себя — это маленькие красные ягоды, подачки и надежда.

«Если бы мир узнал о наших проблемах, они бы сделали что-то, чтобы помочь нам», — говорит 30-летняя Экал, защищая своего маленького сына от ветра пустыни, который хлеснет одеяла и мешки с едой, натянутые на ее пустой дом.

Они живут в Туркане, северо-западном регионе, известном как «колыбель человечества». Ученые считают, что именно здесь два миллиона лет назад первые люди вышли из пустыни.

Но сегодня это место неописуемых страданий, усиленных бессердечным безразличием.

Газета Herald в воскресенье сообщает, что два крупнейших местных пенсионных фонда Шотландии — Lothian и Strathclyde — вложили 448 миллионов фунтов стерлингов в фирмы, которые все еще ведут бизнес в России.

«Наличные из России используют для выплаты пенсий шотландцам»

Крупнейшие местные пенсионные фонды Шотландии – Lothian и Strathclyde – вложили 448 миллионов фунтов стерлингов в фирмы, все еще ведущие бизнес в России.

Они инвестировали почти полмиллиарда фунтов стерлингов в фирмы, все еще ведущие бизнес в России.

Анализ, проведенный The Ferret, показал, что пенсионные фонды Lothian (LPF) и Strathclyde (SPF) инвестировали в общей сложности 448 миллионов фунтов стерлингов в компании, продолжавшие вести бизнес в России в обычном режиме после ее вторжения в Украину.

Все еще работающие в стране компании обвиняются в подрыве санкций, наложенных на режим Владимира Путина международными правительствами.

SPF заявил, что потребует от фирм «ответов и, что более важно, действий» по их деятельности в России, тогда как LPF отметил, что фирмы «работают не только в России» и составляют «0,2% активов фонда». ресурсы». Но политики заявили, что разоблачения «вызывают беспокойство», и призвали два фонда «разорвать эти связи и немедленно отказаться». Они говорят, что, работая на российском рынке, компании «поддерживают военную машину Путина».

За последние три месяца состоялся результат корпораций из России в рамках глобального ответа на вторжение. С февраля из страны ушли около 1000 компаний. Среди них крупные транснациональные корпорации, такие как McDonald’s, Starbucks и Uber. Однако, по данным Йельского университета, 245 глобальных фирм не внесли никаких изменений в свою деятельность в России.

К ним относятся технологические компании, денежные гиганты и строй компании. В нашем анализе были изучены последние опубликованные портфели LPF и SPF для участия в любом из этих предприятий. LPF и SPF инвестируют пенсии местных государственных служащих в Эдинбурге и Лотиане, а также в Глазго и его окрестностях соответственно. Китай опасается, что LPF инвестировала 238 миллионов фунтов стерлингов в 17 из перечисленных компаний, в то время как SPF владела долями 13 в сумме 210 миллионов фунтов стерлингов.

Большинство этих инвестиций приходится на фирмы из Китая, США или Японии. Единственный крупнейший холдинг LPF в одной из фирм, оцениваемый почти в 73 миллиона фунтов стерлингов, принадлежит китайской компании электронной коммерции Alibaba, считающейся китайским ответом Amazon. Китай — одна из немногих стран, не осудивших российское вторжение, и только горстка китайских компаний приостановила свою деятельность.

Между тем, SPF инвестировал 47 миллионов фунтов стерлингов во французскую строительную компанию Vinci, которая участвовала в крупных инфраструктурных проектах в России, включая строительство автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

В конце февраля The Ferret сообщил, что у пенсионного фонда шотландского парламента есть активы в Сбербанке на сумму почти 300 000 фунтов стерлингов.

Baillie Gifford — инвестиционная фирма, управляющая шотландской парламентской пенсионной схемой, впоследствии продавшая доли после возмущения со стороны MSP.

Эдинбургский университет также владел акциями Сбербанка на сумму свыше 1 млн фунтов стерлингов, а также 6,5 млн фунтов стерлингов, вложенными в голландскую фирму, имеющую связи с Путиным. Университет объявил о пересмотре своих активов после давления студентов после того, как история стала известна.

Финансовый представитель шотландских «зеленых» Росс Грир сказал, что «никогда для государственных пенсионных фондов не было столь важно проводить нравственную инвестиционную политику».

«Государственные пенсионные фонды Шотландии должны вкладывать средства во всеобщее благо, а не в поддержку путинской военной машины», — добавил Грир.

Представитель шотландских лейбористов по внешним связям Сара Бояк заявила, что для того чтобы «твердо стоять на стороне Украины», необходимо искоренить «влияние российских финансов на Великобританию».

Бояк сказал: «Эти тревожные разоблачения требуют срочного ответа. Этим фондам нужно немедленно разорвать связи и вывести средства».

Компании, еще работающие в России, сталкиваются с сильным международным давлением, требующим ухода. Украинские чиновники также призвали фирмы разорвать отношения с Россией. В своем обращении к Конгрессу США в марте президент Украины

Государственные пенсионные фонды Шотландии должны инвестировать во всеобщее благо, а не поддерживать путинскую военную машину. Владимир Зеленский призвал все американские компании немедленно покинуть российский рынок, потому что он залит кровью украинцев.

Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем выступлении на прошлой неделе также призвал технологические компании уйти из России. «Когда компания работает на российском рынке, она закачивает средства в российский бюджет, из которых деньги поступают в российскую армию», — сказал Федоров.

Он добавил: «Это позволяет убивать украинцев».

Тем не менее, некоторые предприятия, которые все еще работают в России, утверждают, что, уходя, они нанесут ущерб ни в чем не повинным гражданам, либо лишив их средств к существованию, либо лишив их доступ к товарам первой необходимости, таким как здравоохранение. и сельскохозяйственная продукция.

Глава SPF, советник из Глазго Рики Белл заявил, что его члены «совершенно справедливо» спросят, почему некоторые компании «не могут или не хотят» разорвать связи с Россией.

Представитель LPF сказал: «Мы не комментируем непосредственно сделки с акциями. Для сравнения, эти акции работают не только в России, а их доля составляет 0,2% активов фонда. В более широкой схеме фонда и ежедневных движений рынка этот финансовый риск можно считать несущественным.

«Санкции и давление со стороны заинтересованных сторон привели к переоценке географического присутствия многих компаний, и наш поставщик услуг EOS продолжает работать и бросать вызов руководству компаний, имеющих материальные связи с Россией».

Правительство Шотландии заявило, что «бизнес-сообщество несет моральную ответственность за принятие мер по проверке операций на наличие связей и связей с Россией и их разрыв там, где это возможно». «Правительство Шотландии не имеет никакого отношения к пенсионным фондам местных властей», — добавил представитель. «Это дело наблюдательных советов и их пенсионных комитетов».»

«Sunday Express» – «Быть ​​олигархом»

УКРАИНА готова обменять захваченного ими олигарха на увольнение британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, сообщили вчера вечером источники.

Бывшему британскому солдату, 48 лет Пиннеру, и 28-летнему работнику по уходу за Аслин были вынесены смертные приговоры в Донецкой Народной Республики (ДНР), на прошлой неделе после того, как они попали в плен, сражаясь вместе с украинскими войсками в портовом городе Мариуполь

Оба имеют украинское гражданство и официально входят в состав 36-й бригады морской пехоты Украины, несмотря на заявления о том, что они наемники.

Семья господина Пиннера заявила, что они «опустошены и расстроены» судом и приговором.

Минувшей ночью источники, близкие правительству в Киеве, подтвердили, что «ничего не обсуждалось» в обеспечении их увольнения, добавив, что «мы осознаем долг благодарности, который мы имеем перед Соединенным Королевством».

Сообщается, что Украина готова обменять Виктора Медведчука, пророссийского политика, которого Украина арестовала в апреле за измену и коррупцию на двух британцев.

Медведчук, состояние которого оценивается в 400 миллионов фунтов стерлингов, является близким другом Владимира Путина и хвастается, что российский лидер является крестным отцом его дочери Дарии.

Многие ожидали, что он станет новым марионеточным президентом Украины, если российским войскам удастся взять Киев в первые дни войны.

Отдельные источники в Украине вчера вечером заявили, что военное спасение британцев возможно.

Обсуждалось ли это с министром обороны Беном Уоллесом во время его визита в Киев в пятницу, неизвестно.

Поскольку и Пиннеру, и Эслин дали месяц на подачу апелляции, распространено мнение, что показательный суд и последующие приговоры являются политическим ходом.

На кадрах суда видно, как мужчины вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом стоят за решеткой, пока их судьба не раскрывается.

Им было показано видео, на котором супруга Медведчука Оксана обращается с призывом об обмене мужа. Но представители украинского правительства вчера вечером были настроены пессимистично.

The Sunday People публикует комментарии двух британцев, которые вызвались воевать в украинской армии. Один отец, который сейчас вернулся в Великобританию, предполагает, что смертный приговор, вынесенный двум британцам, борющимся за Украину, вынесенный российским марионеточным судом, может побудить других британцев присоединиться к войне. «Путинские эскадроны смерти не остановят нас в бою», – говорит заглавие People.

Италия. «Corriere della Sera» – «Дело о билетах Сальвини в Москву. Посольство: мы помогали в покупке. Ответ: подарка нет, Лига заплатила»

«Байден Зеленский: он проигнорировал тревогу. Зеленский: он помогает нам с опозданием

«Драги готовит поездку в Киев перед G7».

«La Stampa» – «Украина. Фон дер Ляйен в Киеве: «На правильном пути вступления в ЕС»».

«Сальвини-Москва, скандал. «Поездка оплачена нами».

«Il Fatto Quotidiano» – «Или позаботьтесь о правительстве, или позаботьтесь о курьере» .

«Список «путинцев». По шести добавленным фамилиям счета не сходятся»

Австрия. «KURIER» – «Владимир Путин, российский президент Сначала сравнивал себя с царем Петром, теперь снова ходят домыслы о его самочувствии

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» – «Запад и Россия спорят о том, кто виноват в следующем крупном мировом кризисе. Продовольственный кризис уже был в самом разгаре в Африке из-за сильной засухи, наводнения, региональных конфликтов и covid-19. Затем последовала война в Украине, которая ускорит масштабы бедствия. Сейчас Запад и Россия громко обсуждают, кого винить в голоде. Между тем ООН стала на коленях, чтобы собрать достаточно денег, чтобы накормить миллионы людей, которые в ближайшие месяцы пополнят ряды голодающих.

Германия. «Der Tagesspiegel» — «Шольц хочет поехать в Киев»

Судя по всему, совместный визит с Макроном и Драги запланирован на саммит G7.

По информации Bild am Sonntag, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) хочет посетить Киев перед саммитом G7 в конце июня. Он планирует визит в президенты Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги, сообщила в субботу газета со ссылкой на правительственные круги Франции и Украины. Представитель федерального правительства не захотел комментировать отчет в субботу вечером.

С начала войны многие главы государств и правительств приезжали в Киев, чтобы продемонстрировать свою солидарность со страной, на которую напала Россия. Шольц недавно сказал, что поедет туда только в том случае, если придется обсудить какие-то конкретные вещи. Украина надеется, что ЕС объявит ее страной-кандидатом на своем саммите 23-24 июня, как раз перед саммитом G7 26-28 июня.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в субботу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что рассмотрение заявки на членство в ЕС будет завершено до конца следующей недели. Фон дер Ляйен оставила открытым вопрос о том, будет ли на основе анализа ее авторитет рекомендовать 27 государствам-членам предоставить Украине неограниченный статус кандидата на членство в ЕС.

По данным украинских источников, с начала агрессивной войны России погибли около 10 тысяч российских солдат. Об этом сообщил советник Зеленского. Кроме того, Генеральная прокуратура в Киеве сообщила в субботу, что с начала войны было убито по меньшей мере 287 детей. Расследование, подробности которого невозможно проверить независимо, продолжается.

Политическое руководство в Киеве с недовольством отреагировало на заявления Джо Байдена о том, что Зеленский недостаточно серьезно отнесся к исходящей от России опасности к началу войны. На западе в Лос-Анджелесе президент США заявил, что «доказательства» российской атаки были до 24 февраля, но «Зеленский не хотел этого слышать, многие этого не хотели». Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Селенский неоднократно призывал международных партнеров ввести превентивные санкции, чтобы добиться вывода уже развернутых в тот момент войск. На востоке Украины бои продолжались в субботу без серьезных перемен во время фронта. Киев говорит об успехах своей артиллерии благодаря западным боеприпасам и призывает увеличить темпы снабжения вооружениями. «Россия хочет уничтожить каждый город на Донбассе – «каждый» – это не преувеличение», – заявил Зеленский в видеообращении.

Агентство ТАСС сообщило в субботу, что Россия больше не придерживается решений Европейского суда по правам человека. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Соответственно, решения, принятые после 15 марта, больше не будут исполнены.

«F.A.Z» – «Как будет выглядеть война будущего?». Россия сражается на Донбассе как в ХХ веке. НАТО уже не готово к этому. Томас Гутшкер

Российские войска атакуют группировки НАТО в Нордкапе.

Рой автономных боевых беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом, подбил его флагман, британский авианосец HMS Queen Elizabeth, и наконец-то его потопила гиперзвуковая ракета. В то же время в Европе рушатся компьютерные сети, СМИ завалены ложными сообщениями, взрывается бытовая техника – началась информационная война.

Вскоре после этого россияне вошли в Прибалтику из 120 000 человек и оккупировали ее до того, как Альянс даже отдаленно собрал там достаточное количество войск.

Спустя 13 дней война закончилась. Президента Путина можно прославлять как героя, а из НАТО покончено.

Нынешняя книга о войне будущего начинается с этого ужасного сценария, написанного двумя отставными американскими генералами и ученым. Она переносит ужас войны в 2030 год и красноречиво продвигают новый курс в области вооружений и обороны, который будет предотвращать такое фиаско. Три автора, уважаемые эксперты, убеждены, что война будущего будет сильно отличаться от войны прошлого. Она идет в космосе и киберпространстве, а также в полевых условиях. Выигрывает не тот, кто имеет самый большой корабль или самое большое количество танков, а тот, кто вовремя инвестирует в новые прорывные технологии.

В Германии вскоре после начала российского вторжения в Украину вышла книга Джулиана Линдли-Френча, Джона Аллена и Бена Ходжеса «Война будущего». Можно представить, что Путин мечтал о таком современном блицкриге в Москве, когда приказывал своим генералам идти в атаку. Это также сопровождалось кибератакой, парализовавшей украинские вооруженные силы и выведшей из строя их систему защиты. Но только в первые часы потом пришла помощь с мероприятия. Сейчас эта война идет уже более ста дней, и россияне ведут ее не как высокотехнологичная сила 21 века, а стальная армия 20 века.

Однако окопная война на Донбассе, дорогие наступления и отступления напоминают Первую мировую войну, массу артиллерии, танков и бомб Второй мировой войны. Материал, который сейчас появляется на поле боя, стареет, по крайней мере, с российской стороны. Недавно на востоке Украины были замечены первые танки Т-62, вероятно, из законсервированных запасов Красной Армии. Цифра означает начало серийного производства: 1962 год. В том же году началось производство ракет Х22, по которым российские дальние бомбардировщики теперь стреляют по украинским целям вместо современных крылатых ракет. Тактика армии тоже почти изменилась. Все на огневой мощи и максимально направлены на разрушение. Артиллерия не поддерживает маневренные войска. Скорее наоборот: войска следят за тем, чтобы тяжелая артиллерия могла занять позицию и стреляла, пока не останется камня на камне.

«Честно говоря, – говорит Бен Ходжес, один из трех авторов, – я был удивлен тем, насколько Россия готова убивать мирных жителей».

В 2017 году он командовал американскими вооруженными силами в Европе, после чего перешел в сообщество аналитических центров. Россияне стреляли по городам, по многоквартирным домам и больницам не случайно.

Что также поражает его, так это огромное количество ежедневно стреляющих боеприпасов: «По моей оценке, за последние три месяца было использовано больше гранат и ракет, чем мы использовали за двадцать лет в Афганистане и Ираке вместе взятых».

Также омрачается все, что Америка испытала в этих войнах.

Америка потеряла 6870 солдат. Кроме того, по последним оценкам западных экспертов, могло быть убито 20 тысяч российских солдат. Также украинские военные платят за защиту своей страны кровью. Советник президента оценил ежедневные потери всего от 100 до 200 солдат в день, еще до 500 получили ранения.

Все это сейчас внимательно изучается и анализируется в Брюсселе и столицах союзников. Многие страны значительно увеличат свои военные расходы в течение ближайших нескольких лет. В настоящее время Германия создает специальный фонд для бундесвера в размере 100 миллиардов евро, а Польша намерена тратить на оборону три вместо двух процентов своей экономической силы. Правительства должны решить, к каким военным сценариям готовиться, поскольку подготовку к ним идут годы, а иногда и десятилетия. Ключевой вопрос сейчас: изменяет ли сценарий война в Украине? Будет ли война 2030 года действительно такой, какой ее описывают три эксперта в своей книге: высокотехнологичные битвы, выигранные самой умной автономной системой? Придется ли Западу приспосабливаться к тому, что нападение России на территорию Альянса будет более похожим на то, что сейчас переживает Украина?

Военный историк Филлипс Пейсон О’Брайен. «Мы свидетели последней войны 20 века в Украине прямо сейчас», — пишет ученый в недавно опубликованном эссе. Он основывает свою уверенность в том, что это может быть последняя такая война, на том, как воюют украинцы: простое, но современное оружие. Это действительно впечатляюще. Приготовили русским «танковую бойню» из базуки всех видов. По данным наглядно документирующего и подтверждающего потери сайта Oryx Москва уже потеряла более 760 основных боевых танков – втрое больше, чем на самом деле имеет Бундесвер. Украинцы сбили 30 самолетов и 46 вертолетов зенитными ракетами с плеча. Это не так много, но достаточно, чтобы держать российские ВВС в страхе. На сегодняшний день ему не удалось завоевать господство в воздухе и дать этим сухопутным войскам важное преимущество.

Украинцам даже удалось потопить флагман Черноморского флота «Москву». Сообщается, что его экипаж обратил внимание на боевой беспилотник Байрактар ​​во время попадания двух украинских противокорабельных ракет. Беспилотник стоимостью 5 миллионов евро против корабля стоимостью 500 миллионов евро. О’Брайен делает вывод, что никогда еще не было так рискованно, как сейчас, «инвестировать в тяжелую технику времен Второй мировой войны, такую ​​как тяжелые танки, огромные авианосцы и дорогие истребители». В то же время лицам, принимающим решения, придется адаптироваться к совершенно другому полю боя, «заполненного более легким, меньшим и более мобильным оружием, часто контролируемым издалека».

Но то, что описывает О’Брайен, относится к первой фазе русской агрессивной войны, закончившейся уходом россиян из Киевской области, а затем и из Харькова. Второй этап, окопная война на Донбассе, отличается. Она превратилась в артиллерийское сражение, и Киев говорит, что ничего ему срочно не нужно, кроме гаубиц и реактивных систем залпового огня, а также тонн боеприпасов. У россиян в десять-пятнадцать раз больше этого оружия, несмотря на всю поддержку Киева Западом. А для реальных контратак украинцам понадобятся и танки, в том числе западные модели. Вы можете защитить себя базуками, ракетами Стингер и дронами, но вы не сможете отвоевать ни одну землю.

Это также означает, что Украине нужны системы вооружения, которых уже почти нет в большинстве стран НАТО. Америка – исключение, Германия – правило. В конце холодной войны у Бундесвера все еще было более 4000 основных боевых танков, сегодня они счастливы, если скоро у них снова будет 300. Продавали ракетные установки и артиллерийские системы. Только 108 систем Panzerhaubitze 2000 активны. После долгих поисков нашли еще семерых, которые должны были отправиться в Киев. Армейская ПВО была отменена. А запас боеприпасов так велик, что только на пополнение магазинов нужно двадцать миллиардов евро. Генрих Браус, генерал-лейтенант А. Д., который будет отвечать за оборонное планирование НАТО до 2018 года, видит появление других приоритетов в области вооружений. «Нам снова нужно гораздо больше артиллерии, – говорит он, – с большой дальностью и точностью».

Также крылатые ракеты, которые могут уничтожить российские командные центры. Без центрального руководства войска парализованы, что является следствием тактики командования, оставляющего мало места для маневра в отдельном подразделении. Браусс считает противовоздушную и противоракетную оборону самой большой ахиллесовой пяткой. С двенадцатью батареями «Петриот», которыми все еще владеет бундесвер, Германия никогда не сможет защититься от ракетных атак, подобных тем, которые сейчас испытывает Украина. И, конечно, часть систем приходится переносить на восточный фланг, например, для защиты Словакии, передавшей свою оборону Киеву, или Литвы, не имеющей ее вообще.

Браус тоже не хочет возвращаться в прошлое. Он говорит о современных датчиках, в том числе в космосе, которые дают картину ситуации в режиме реального времени, и об вооруженных беспилотниках, которые могут поражать движущиеся цели. «Это не или/или, это и то, и другое», – говорит он. Конечно, Москва продолжит вооружаться и делать выводы из всех проявляющихся сейчас ошибок и слабостей. Однако путь от знания к фактическому исправлению может быть длинным. После войны 2008 года в Грузии российская армия опрокинулась с ног на голову. Пока у него совсем другая структура, но большие проблемы остались: плохое техническое обслуживание техники, плохая связь на поле боя, отсутствие взаимодействия между воинскими частями.

Наступивший этап модернизации также будет гораздо сложнее. Потому что в своем высокотехнологичном оружии россияне зависят от западных комплектующих, на которые распространяются санкции. Крупнейший производитель танков вынужден был остановить производство, и, похоже, возникла проблема с поставкой высокоточных боеприпасов и современных крылатых ракет. Для НАТО это значит: у нее будет больше времени для подготовки к войнам будущего. Но в обозримом будущем ей придется иметь дело с противником, который угрожает ей оружием прошлого.

Швейцария. «» — из-за войны в Украине: защита окружающей среды в Швейцарии внезапно стала неважной

Кризис сырья: Из-за нехватки энергии и удобрений экологические нормы теперь должны быть смягчены.

Ассоциации защиты бьют тревогу

Санкции из-за войны войны в Украине становятся проблемой для фермеров. Потому что они больше не могут экспортировать удобрения из России. «Это повлияло на цены, – говорит Мирьям Хофштеттер из Швейцарской ассоциации фермеров, – они утроились». В настоящее время импортеры реагируют. Они требуют, чтобы предел для кадмия токсичного тяжелого металла был повышен. Это позволило бы импортировать удобрения с фосфором из других мест.

Нечто схожее происходит и в энергетике. Из-за зависимости от России и ее газа правила для солнечных батарей и тепловых насосов должны быть смягчены.

Ассоциация малой гидроэнергетики (Swiss Small Hydro) даже намерена подать инициативу под названием «Каждый киловатт-час на счете». Запрос направлен на то, чтобы закрепить расширение использования возобновляемых источников энергии в качестве приоритета в конституции. Национальный интерес в расширении использования возобновляемых источников энергии должен теперь иметь больший вес, чем защита природы и наследия.

Экологи критикуют референдум за то, что на самом деле это «бесплатный пропуск» для строительства электростанций где угодно, даже «в наших ландшафтных жемчужинах, охраняемых государством».

Израиль. «The Jerusalem Post» — «Русские обстрелы вызвали пожар в Северодонецке, стороны ищут возможность дать нокаутирующий удар»

Киев призывает Запад как можно скорее поставить более тяжелое вооружение

Война блокирует жизненно важный украинский экспорт зерна из Черного моря

Обстрел российскими войсками химического завода «Азот» в восточноукраинском городе Северодонецк вызвал сильный пожар в субботу из-за утечки тонны нефти, заявил губернатор области, поскольку бои за город продолжались.

Попытка российских войск захватить Северодонецк стала одним из кровопролитных сражений с момента их вторжения 24 февраля, когда ни одна из сторон не нанесла сокрушительный удар за несколько недель боев, превративших город в пыль.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай не сообщил, потушили ли пожар на заводе, где скрываются сотни мирных жителей.

Выступая по национальному телевидению, Гайдай сказал, что в северодонецке, маленьком городке в Луганске, который стал центром наступления России на востоке Украины, бушуют непрерывно идущие бои. Ранее в субботу он сказал, что российские силы контролируют большую часть города, а Украину контролирует химический завод Азот.

Украина призвала к более быстрым поставкам тяжелых вооружений с запада, чтобы переломить ход войны, заявив, что российские войска имеют, по меньшей мере, в 10 раз больше артиллерийских орудий, чем украинские. Тем не менее, даже слабо вооруженной, украинская армия оказалась более устойчивой, чем ожидалось, на ранних этапах боевых действий.

Подпись под фото: «Здание лежит в руинах после российского удара в четверг по Лисичанску в Луганской области»

«Москва осудила Израиль за вероятный удар по Дамаску»

На аэрофото видны значительные повреждения взлетно-посадочных полос в международном аэропорту Дамаска после того, как Израиль, вероятно, нанес удар по этому месту.

Две спутниковые компании опубликовали изображения, на которых видны значительные повреждения взлетно-посадочных полос в международном аэропорту Дамаска после того, как Израиль нанес удар по этому месту в четверг.

Сирийское государственное информационное агентство Sana сообщило, что Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска около 4:20 утра в пятницу, ранив одного человека и нанеся материальный ущерб.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила авиаудары, говоря, что такие действия подвергают опасности гражданские авиакомпании и мирных жителей.

«Вынуждены еще раз заявить, что продолжающийся израильский обстрел территории Сирийской Арабской Республики, в нарушение основных норм международного права, абсолютно неприемлем. решительно осуждаем провокационное нападение Израиля на самый важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», — заявила Захарова.

«[Такие] безответственные действия создают серьезные риски для международного воздушного сообщения и подвергают реальной опасности жизни невинных людей, — продолжила она, добавив, — мы требуем от израильской стороны остановить эту ложную практику».

Это был третий удар по объектам в Сирии, ответственность за который возложена на Израиль менее чем через неделю.

В ночь на понедельник израильский авиаудар был нанесен по объектам к югу от Дамаска. Сайт сирийской столицы сообщил во вторник с утра, что удар был нанесен по заводу по разработке иранского оружия в городе Акраби.

Во вторник вечером в сирийских сообщениях утверждалось, что израильские танки обстреляли позиции, принадлежащие сирийским военным, недалеко от Эль-Мальги в районе Кунейтра на юго-западе Сирии.

ОАЭ. «Gulf News» – «Глава ЕС в Украине обсудила членство»

БЛОК ЗАВЕРШИТ ОЦЕНКУ К СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ, ГОВОРИТ ФОН ДЕР ЛЕЙЕН

«NYT» — «Россия адаптируется к отрезанной экономике»

Неожиданная стойкость даже в фаст-фуде

Евгений Шумилкин выходит на работу в воскресенье. Для подготовки он снял знакомую букву «М» с того, что было его рубашкой из «Макдональдса», и прикрыл букву «М» на куртке из «Макдональдса» нашивкой с русским флагом.

«Это будут те же булочки», — пообещал Шумилкин, обслуживающий оборудование в ресторане в Москве. «Только под другим именем».

В эти выходные в России снова открываются рестораны McDonald’s, но уже без «Золотых арок». После того, как весной этого года американский гигант фаст-фуда пошел в знак протеста против вторжения президента Владимира Путина в Украину, сибирский нефтяной магнат купил его 840 магазинов в России. По его словам, поскольку почти все ингредиенты поступали из страны, рестораны могли продолжать подавать большую часть одной еды.

Гамбит может легко сработать, подчеркнув удивительную устойчивость российской экономики перед одним из наиболее интенсивных шквалов санкций, когда-либо применявшихся Западом. За три с половиной месяца войны стало понятно, что санкции — и поток добровольно покидающих Россию западных компаний — не смогли полностью разрушить экономику или вызвать народный гнев против Путина.

Россия провела большую часть 22 лет пребывания Путина у власти, интегрируясь в мировую экономику. Распутать такие большие и переплетенные деловые связи, непросто.

Безусловно, последствия санкций будут глубокими и широкими, последствия только начинают проявляться. Уровень жизни в России уже снижается, говорят экономисты и бизнесмены, и ситуация, вероятно, ухудшится, поскольку запасы импорта истощаются и все больше компаний объявляют об уходе.

Некоторые усилия России могут соответствовать западным стандартам.

The Washington Post — Россия навязывает пропаганду молодежи и в книгах по истории

Рига, Латвия. По мере того как война президента Владимира Путина против Украины затягивается, российские учителя превращаются в солдат на передовой в информационной войне, призванной превратить детей в лояльных милитаризованных националистов. Влиятельные руководители органов безопасности страны, ведущие пропагандисты и сторонники жесткой линии в парламенте продвигают радикальные изменения в системе образования, в то время как министерство образования отходит на второй план.

Школам приказали проводить «патриотические» занятия, повторяющие линию Кремля по поводу войны, а отказывавшихся учителей увольняли. Учебники очищаются от всех ссылок на Украину и ее столицу Киев.

Российский парламент отклонил в качестве неудовлетворительного плана Минобразования по пересмотру учебников истории, назвав это вопросом «национальной безопасности».

«Los Angeles Times» — «медленная смерть города в Украине»

Как умирает город? Чтобы узнать это, отправляйтесь в Северодонецк, который находится на самом краю контроля украинского правительства на восточном фронте и ныне является центром борьбы между его вторгшимися солдатами и русскими.

Глядя на Северодонецк через реку, отделяющую его от города-побратима Лисичанск, можно наблюдать спазмы в реальном времени: почти дюжина столбов дыма окутывает горизонт, где тонны российских боеприпасов врезаются в здание и начинают огонь, пламени. Саундтрек боевых действий – артиллерийские выстрелы, гортанный свист ракет, выпущенных в быстрой последовательности, барабанная дробь крупнокалиберных пулеметов.

Подпись под фото: «Пожарный ожидает повышения давления воды у дома, сожженного в результате обстрела, в жилом районе Лисичанска, Украина.

«Arkansas Democrat Gazette» — «Великобритания и Украина предупреждают об использовании Россией тяжелых ракет»

Они говорят, что неточное вооружение грозит еще больше смертей.

Украинские и британские официальные лица предупредили в субботу, что российские силы возлагаются на оружие, способное повлечь за собой массовые потери, когда они пытаются добиться успеха в захвате Восточной Украины, а ожесточенные длительные бои истощают ресурсы обеих сторон.

Российские бомбардировщики, вероятно, запускали тяжелые противокорабельные ракеты 1960-х годов по Украине, сообщило Министерство обороны Великобритании. Ракеты Х-22 были предназначены для уничтожения авианосцев с помощью ядерной боеголовки. Когда они используются для наземных ударов с обычными боеголовками, они «крайне неточные и, следовательно, могут вызвать серьезные побочные повреждения и пострадавшие», – сообщили в министерстве. Обе стороны потратили большое количество вооружения на то, что стало войной на истощение для восточного региона угольных шахт и заводов, известного как Донбасс, создавая огромную нагрузку на его ресурсы и запасы. Россия, вероятно, использует противокорабельные ракеты весом 6,1 тонн.

Подпись под фото: «Украинцы с детьми и старшими родственниками, которые живут в Лисичанске на востоке Украины, получают помощь от волонтеров в субботу, несмотря на неустанные бои за одну из последних территорий Луганска, которая все еще подконтрольна Украине».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ