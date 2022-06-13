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Анекдот дня: про планы пса-сапера Патрона

Анекдот дня: про планы пса-сапера Патрона

Доброе утро, Одесса. Впереди новая неделя, а значит новые успехи и достижения. А если вдруг у кого-то руки опускаются, посмотрите на каком позитиве и не покладая лап борется с последствиями рашистского вторжения пес-сапер Патрон.

Итак, анекдот дня сегодня такой:

Судя по общественной активности пса Патрона, он собирается баллотироваться на следующих президентских выборах.

Больше про Патрона тут: uk.wikipedia.org/wiki/Патрон_(пес)

пес патрон пес патрон пес патрон

пес патрон

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Редакция ПРОФИЛЬ

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