Анекдот дня: про планы пса-сапера Патрона

Доброе утро, Одесса. Впереди новая неделя, а значит новые успехи и достижения. А если вдруг у кого-то руки опускаются, посмотрите на каком позитиве и не покладая лап борется с последствиями рашистского вторжения пес-сапер Патрон.
Итак, анекдот дня сегодня такой:
Судя по общественной активности пса Патрона, он собирается баллотироваться на следующих президентских выборах.
Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, да и к тому же, праздник большой, а это значит, что можно никуда не спешить, а провести время с близкими, вместе сходить прогуляться (только, чур, не на пляж!)… И да будет сегодня как можно меньше воздушных тревог!
Всем привет! Ну, вот и дожили мы до выходных, а значит можно немного расслабиться (и по возможности не думать о плохом… Если сигналы воздушной тревоги не помешают, конечно, но ведь мы надеемся на лучшее, не так ли?).
Доброе утро, мы из Одессы! А стало быть, не унываем несмотря ни на что, тем более что сегодня пятница, а значит совсем скоро долгожданные выходные. А там глядишь – и долгожданную нашу Победу не так уж и долго ждать… Так что верим, надеемся и держим кулачки за наших защитников!
Уличный юмор – очень одесское явление. Издавна повелось: что-то такое изобразить или написать, чтобы если не расхохотаться, то хотя бы улыбнуться. Все по законам современной рекламы, но с одесским оттенком. Мы же собрали для вас подборку особого одесского юмора (рекламного и не только) – военно-уличного.
Доброе утро, мы из Одессы, а Одесса – это Украина! Наша армия продолжает обороняться, и у нее это хорошо получается. Потому не теряем силы духа, читаем новый анекдот, заряжаемся хорошим настроением и работаем на победу.