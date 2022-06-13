Анекдот дня: про планы пса-сапера Патрона

Анекдот дня: странный бизнес Рабиновича Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, да и к тому же, праздник большой, а это значит, что можно никуда не спешить, а провести время с близкими, вместе сходить прогуляться (только, чур, не на пляж!)… И да будет сегодня как можно меньше воздушных тревог! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Семён Маркович на стриптиз ходил Всем привет! Ну, вот и дожили мы до выходных, а значит можно немного расслабиться (и по возможности не думать о плохом… Если сигналы воздушной тревоги не помешают, конечно, но ведь мы надеемся на лучшее, не так ли?). ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: российские солдаты и робот-пылесос Доброе утро, мы из Одессы! А стало быть, не унываем несмотря ни на что, тем более что сегодня пятница, а значит совсем скоро долгожданные выходные. А там глядишь – и долгожданную нашу Победу не так уж и долго ждать… Так что верим, надеемся и держим кулачки за наших защитников! ПОДРОБНЕЕ

Новогодняя елка в июне и мамины нервы: военно-уличный юмор по-одесски Уличный юмор – очень одесское явление. Издавна повелось: что-то такое изобразить или написать, чтобы если не расхохотаться, то хотя бы улыбнуться. Все по законам современной рекламы, но с одесским оттенком. Мы же собрали для вас подборку особого одесского юмора (рекламного и не только) – военно-уличного. ПОДРОБНЕЕ