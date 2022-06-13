110-й день войны: Генштаб ВСУ о ситуации на передовой

Сегодня, в понедельник, 13 июня 2022 года, начались сто десятые сутки с начала российской агрессии против Украины. О ситуации на фронте на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальным данным Генштаба ВСУ, на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается без существенных изменений. На последнем россияне обстреляли из артиллерии и минометов позиции ВСУ в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении подразделения врага продолжают усиливать оборону, чтобы не допустить дальнейшего продвижения наших войск к границе Украины. Противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку беспилотниками в районе Шестакового.

На Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредоточили на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, но без успеха. Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск основные усилия сосредоточила на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецка и Лисичанска, а также блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут. Противник продолжает восполнять потери. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в городе Северодонецка, имел частичный успех, оттеснил наши подразделения из центра города, боевые действия продолжаются. Обстреливал из артиллерии позиции сил обороны в районах Лисичанска, Северодонецка и Тошковки.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку при помощи беспилотников в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахово.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на содержание ранее захваченных территорий. Также противник осуществил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку в районе Давидова Брода.

Россия блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ