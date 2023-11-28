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Пенсия в оккупации: как перевести выплаты с почты на банк или карточку родственника

Пенсия в оккупации: как перевести выплаты с почты на банк или карточку родственника

Как получить пенсию на оккупированной территории, если до войны ее носил почтальон? Возможно ли, чтобы пенсию перечислили на банковскую карту другого человека?

Известно, что у «Укрпочты» нет возможности доставлять деньги на неподконтрольную Украине территорию. Следовательно, получать пенсию на почте в таких условиях почти невозможно. Хотя правительство и утвердило ряд решений, которые теоретически должны упростить эту процедуру.

Части оставшихся на оккупированных территориях пенсионеров после полномасштабного вторжения выплату пенсии либо полностью приостановили, либо автоматически перевели в «Ощадбанк» (без согласия пенсионера). Но забрать такую пенсию можно, только если физически оказаться на подконтрольной Украине территории.

Как перевести пенсию с почты на банк?

Теоретически перевести пенсию с почты на банк и возобновить выплату пенсии сегодня можно дистанционно. Как утверждают в Министерстве социальной политики, для этого нужно пройти идентификацию, авторизовавшись в личном электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис». Ее можно создать с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг. Однако пенсионеры из числа переселенцев жалуются, что эта услуга доступна только для тех, кто имеет паспорт нового образца – ID-карту или биометрический загранпаспорт. В противном случае «Дія.Підпис» не генерируется.

Вместе с тем в правительстве обещают, что вскоре заработает порядок проведения физической идентификации по видеоконференцсвязи. То есть можно будет возобновить выплату, связавшись с ответственными лицами по видеозвонку и показав свои документы.

Как снять пенсию на оккупированной территории

Но даже если человек с оккупированной территории сможет каким-то образом пройти такую идентификацию, как он сможет получить свою пенсию? Вопрос остается открытым, ведь снять украинскую пенсию на неподконтрольной территории проблематично. В лучшем случае, такая пенсия будет в течение года накапливаться на банковском счете. А снять ее можно будет, только оказавшись на подконтрольной территории.

Также добавим, что начислять вашу пенсию другому человеку Пенсионный фонд не будет, поскольку это незаконно. Хотя законодательство и предусматривает, что пенсия может выплачиваться по доверенности, однако соответствующее заявление пенсионер должен подать лично в отдел Пенсионного фонда и каждый год такое заявление обновлять.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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