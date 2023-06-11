«Укрпочта» отказывается от бандеролей: что взамен?

С 1 июля 2023 года «Укрпочта» больше не будет принимать и доставлять бандероли. В компании просят всех, кто ранее приобрел марки для отправки бандеролей по Украине или за границу, использовать их до 1 июля.

Альтернативой бандеролям станут письма, мелкие пакеты и посылки. На стоимости услуг это не скажется. Например, доставка по Украине бандероли весом до 0,25 кг стоит столько же, сколько и доставка письма такой же массы, то есть 18 гривен – для неприоритетной и 22,5 гривны – для приоритетной отправки. Стоимость письма и бандероли весом до 1 кг стоит 36 гривен и 45 гривен, а весом до 2 кг – 48 гривен и 60 гривен соответственно (цены указаны без НДС).

Оформление других отправлений, по сравнению с бандеролями, сэкономит время, поскольку не придется наклеивать марки для оплаты. Кроме того, их, в отличие от бандеролей, можно оформить в «Личном кабинете» на сайте «Укрпочты», еще больше сократив время пребывания в отделении.

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