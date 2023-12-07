Пенсіонерам видадуть по 5 економних лампочок: названо умови

Як повідомили у прес-службі компанії «Укрпошта», додатковий обмін LED-ламп стартував 5 грудня у всіх сільських поштових відділеннях, крім Київської області, де ця послуга буде доступна трохи згодом – з 12 грудня.

Щоб отримати ще по 5 енергозберігаючих ламп, пенсіонерам потрібно просто відвідати поштове відділення. При собі треба мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення.

Також потрібно буде повідомити контактний номер телефону.

Отримати додаткові 5 лампочок зможуть і ті пенсіонери, які раніше обмінювали лампочки. При цьому, як зазначили в «Укрпошті», старі лампочки, які раніше потрібно було надавати одразу під час обміну, можна буде принести до відділення протягом 30 днів із моменту отримання п’яти нових.

Зараз по всій Україні доступно для обміну близько 18 млн енергозберігаючих ламп. Програма буде діяти доти, доки світлодіоди будуть в наявності у кожному окремому відділенні.

Також продовжує діяти обмін лампочок для юридичних осіб: медичних установ, шкіл, дитячих садків, поліклінік та СББ. Вони можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву у додатку «Дія».

Нагадаємо, всеукраїнська програма обміну старих лампочок розжарювання на економні світлодіодні LED стартувала 30 січня 2023 року. Її мета – знизити навантаження на енергосистему країни у зимовий період у складних умовах воєнного часу.

За попередніми оцінками, економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блоку атомної електростанції.

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Фото: nashreporter.com