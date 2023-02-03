Как обменивала лампочки на Укрпочте журналист Одесской жизни (Фото)

Обмен старых лампочек накаливания на новые энергосберегающие светодиодные стартовал в Украине с 30 января. Редакция «Одесской жизни» приняла участие в акции и подала заявку на обмен ламп. Рассказываем в нашем репортаже, как это было.

Напомним, что первые сообщения о программе обмена лампочек появились еще в декабре 2022 года. Но возможность подать заявку появилась только в конце января.

Зачем правительство бесплатно обменивает лампочки и кто может их получить

С началом масштабных проблем со светом в Украине, правительство начало задумываться о том, как поддержать в стране стабильный уровень электроэнергии.

Так, при поддержке Евросоюза была предложена всеукраинская программа обмена старых стандартных лампочек накаливания на современные энергосберегающие LED-лампочки. По словам экспертов, такой простой способ поможет снизить потребление электроэнергии в период кризиса на 7-10%.

Обменять лампочки может каждый желающий возрастом от 18 лет. Для этого нужно подать заявку через приложение «Дія» или осуществить обмен в отделении «Укрпочты» без регистрации. Количество ламп для обмена – пять старых на пять новых.

Как подобрать мощность энергосберегающих лампочек

Например, если обычная лампочка накаливания потребляет 60 Вт электроэнергии, то LED-лампочка – только 4 Вт. То есть в 15 раз меньше.

Например, для освещения большой комнаты в типовой квартире обычно используется люстра на 5 ламп по 60 Вт. Чтобы получить такое же количество света с использованием LED, нужно 5 ламп по 10 Вт.

Как журналист «Одесской жизни» обменивала лампочки на «Укрпочте»

В первый же день официального старта всеукраинской акции, 30 января, наш журналист подала через приложение «Дія» заявку на обмен старых ламп накаливания на экономные LED-лампы.

Заявка была успешно принята и через день, 1 февраля, на смартфон пришло уведомление, что новые лампы готовы к обмену. Для получения на «Укрпочте» нужно выполнить следующие условия:

лампочки можно забрать в течение пяти рабочих дней, иначе заказ будет аннулирован;

предъявить паспорт;

предъявить идентификационный код;

отдать старые лампочки накаливания.

Очередь на обмен лампочек

Следуя инструкции, 2 февраля, журналист отправилась в отделение «Укрпочты».

В 9:30 утра там уже была очередь на обмен ламп. В основном в ней стояли люди пенсионного возраста. Мы пообщались с пожилым мужчиной, который упаковывал уже обмененные лампы в сумку.

Об этой акции он узнал на днях. Смартфона и приложения «Дія» у него нет. Поэтому он просто взял паспорт, идентификационный код, пять старых лампочек и отправился на почту. Там ему сразу и выдали лампочки.

Когда подошла очередь нашего журналиста, сначала у нее попросили паспорт и идентификационный код, чтобы проверить данные, а затем старые лампочки. Оператор подсчитала их количество и поверила качество (важно, чтобы лампы были не перегоревшими)

Когда было подтверждено, что лампы целы, их унесли на склад, а взамен вынесли пять штук энергосберегающих в фирменной упаковке.

Что говорят про обмен лампочек работники «Укрпочты»

Журналист «Одесской жизни» не упустила возможности пообщаться с коллективом «Укрпочты» и узнала, как проходят первые дни обмена лампочек.

Так, оператор Елена, которая принимала и выдавала лампочки, рассказала, что уже в первые дни старта акции, заявок пришло много. На почте выдают лампы и через «Дію», и прямо в руки, даже помогают регистрировать в приложении.

Главное, при себе иметь личные документы. Определенного количества выданных ламп на одно отделение почты нет, все зависит от поданных заявок. После сбора старых ламп накаливания отправят на утилизацию, которая производится в соответствии с международными нормами.

Как подать заявку через «Дію»

Ранее мы уже писали про подачу заявок на обмен лампочек через «Дію». Вкратце напомним что для это нужно сделать. Подать заявку можно за несколько минут. Для этого необходимо:

Обновить приложение «Дія» на своем смартфоне. Войти в приложение удобным для вас способом: через мобильное приложение банка или с помощью электронного ключа, который можно получить, например, в «Приватбанке». Найти меню «Послуги», открыть в нем раздел «Обмім лампочок», нажать кнопку «Почати» и заполнить форму.

Как заполнить форму через «Дію» для получения лампочек

выберите область или административный центр (город) в которой вы находитесь;

укажите свой контактный номер телефона;

найдите адрес и индекс ближайшего отделения «Укрпочты»;

выберите количество и тип лампочек для обмена;

нажмите кнопку «Замовити».

Все, заявление на обмен старых лампочек на новые было принято. Через один или два дня на ваш телефон с приложения «Дія» поступит уведомление, что заказ готов к выдаче.