Пенсійний колапс в Україні: грошей на всіх не вистачить

Рівень бідності в Україні

За даними Міністерства соціальної політики України понад 7 мільйонів громадян України живуть за межею бідності. Понад 3 мільйони ризикують там опинитися. За оцінками Світового банку, за минулий рік рівень бідності в нашій країні зріс із 5,5% до 24,2%.

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Пенсійна реформа у Франції

У Франції, наприклад, з початку 2023 року суспільство обурюється через пенсійну реформу, яка підвищує вік виходу на пенсію. На думку французького уряду, реформа потрібна, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету.

Січень, лютий, березень, 1 травня: у Франції сотні тисяч, а бувало, і більше мільйона людей виходили на вулиці з протестами. Сутички із правоохоронцями, арешти. Так французи захищають свої права.

Основна мета реформи — підвищення пенсійного віку з нинішніх 62 до 64 років, а також збільшення необхідного стажу до 43 років. Старт заплановано на осінь цього року.

Підвищення віку для виходу на пенсію відбуватиметься поетапно до 2030 року. Але навіть після підвищення пенсійний вік у Франції залишиться нижчим, ніж у більшості європейських країн, де його підняли до 65 років або більше.

Пенсійний вік в інших європейських країнах

Так, в Італії та Німеччині на заслужений відпочинок виходять у 67 років, у Великій Британії – у 66 років. Незабаром у Нідерландах, Данії, Італії вік виходу на пенсію планують збільшити до 69 років.

У європейських країнах не просто підіймають пенсійний вік, а враховують тривалість життя, соціальне забезпечення, якість медичної допомоги, рівень добробуту країни в цілому. Це все те, що в нашій країні голосно говорити не прийнято. На противагу частим розмовам про необхідність змінювати пенсійну систему.

Важливість реформування пенсійної системи України

Поки у нас йде повномасштабна війна, реформи недоречні, тим більше такі непопулярні, як підвищення пенсійного віку. Але, очевидно, взагалі уникнути такого розвитку подій навряд чи вдасться.

Нагадаємо, що для виходу на пенсію за віком (у 60 років) у 2027 році треба буде мати 35 років стажу. Але це, на думку фахівців, потрібний ефект не дасть. Для забезпечення бюджету Пенсійного фонду (ПФУ) такого кроку недостатньо. До того ж нинішні реалії пов’язані з низкою інших проблем.

Тяжка економічна ситуація зараз і в перші повоєнні роки. Кількість працюючих підприємств, а разом з ними і робочих місць, скоротилося у рази. Ситуація на ринку працевлаштування ще якийсь час буде складною, а отже, кількість працюючих, як і обсяг їх відрахувань, буде незначною.

Неофіційне працевлаштування. З часів карантину, а потім і війна призвели до зростання співробітників, які працюють вдома без оформлення. Тобто вони не сплачують податки та єдиний соціальний внесок (ЕСВ).

Погіршення демографічної ситуації. Населення України почало скорочуватися задовго до війни. Зараз цей процес іде за наростаючою: у зв’язку з великими втратами та неможливістю надати медичну допомогу на окупованих територіях та територіях, наближених до лінії фронту. Крім цього, багато хто покинув країну.

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової, ситуацію можна вважати катастрофічною, навіть якщо з країни виїхало 2 мільйони людей.

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На початок квітня 2023 року в Європі було зареєстровано понад 8 мільйонів українських біженців. Отже, наша катастрофа — чотириразового масштабу. Більшість тих, хто виїхав, — це молоді активні жінки та діти — майбутнє нашої країни.

Говорять, що довше триватиме війна, то менше біженців повернеться в Україну. У результаті диспропорція між числом працюючих і числом пенсіонерів тільки збільшиться.

В Україні скоротилася кількість платників податків

Уже сьогодні кількість працюючих людей зрівнялася з кількістю пенсіонерів. За даними ПФУ, на початок року ми маємо 11 мільйонів платників ЄСВ і стільки ж пенсіонерів. Тобто один працюючий зі своєї зарплати забезпечує одного пенсіонера.

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Щоб вирішити проблему наповнення Пенсійного фонду, доведеться підвищувати пенсійний вік і тим самим скоротити кількість нових пенсіонерів. Старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко вважає, що підвищення пенсійного віку є більш чесним варіантом, ніж поступове підвищення робочого стажу. За її словами, це є дієвим способом компенсувати масштаби старіння населення, що і показує міжнародна практика.

Крім того, кажуть, що і введення накопичувальної пенсії більше не можна відкладати. За чинної системи через 10-15 років Україна не зможе платити із солідарної системи навіть мінімальні пенсії.

Закон про накопичувальне пенсійне забезпечення

У Верховній Раді вже вивчають законопроект № 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення, яке має запрацювати з 1 січня 2025 року.

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Основні положення законопроекту:

обов’язкова участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих осіб до досягнення ними 55 років;

обов’язкова сплата роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників. З 2025 року на персональні рахунки кожного працюючого щомісячно надходитиме у вигляді додаткових пенсійних накопичень 2% від фонду заробітної плати (1% — з ЄСВ, 1% — з державного бюджету). У 2026 році відрахування становитимуть відповідно 3%, а у 2027 році – 4%;

створення державного пенсійного фонду накопичувальної системи, який у разі чого повинен гарантувати вкладникам повернення накопичень;

у разі смерті працівника право власності на пенсійні заощадження отримають спадкоємці.

Звичайно, цей документ отримав і критичні відгуки. Наприклад, для того, щоб накопичувальна пенсійна система працювала ефективно, потрібно, щоб на рахунки людини нараховувалося не менше, ніж 8-10% від її зарплати. Ці гроші мають працювати та покривати рівень інфляції. Як цього досягти? Підіймати економіку та створювати робочі місця. Платити гідні заробітної плати. Створювати сприятливі умови для повернення наших біженців. Відновлювати інфраструктуру та житловий фонд. На це знадобиться багато часу, сил. І, звісно, політична воля.

Перспективи пенсій в Україні

Погодьтеся, перспективи так собі. Сьогоднішні пенсіонери як жили на копійки, так і житимуть, вірніше виживатимуть. Людям передпенсійного віку доведеться працювати дуже довго і не факт, що їхні пенсії потім будуть вищими, ніж зараз. І з накопичувальною системою також все непросто. Зарплати для людей та податки для роботодавців мають бути такими, щоб можна було безболісно переказувати частину доходів у накопичення. В іншому випадку люди віддадуть перевагу жити «тут і зараз», а не покладатися на туманні «заощадження».

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