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Как перерасчет пенсии влияет на субсидию?

Как перерасчет пенсии влияет на субсидию?

С мая субсидия будет переназначаться на неотопительный сезон. В этом случае совокупный доход семьи учитывается за ІІІ-ІV квартал предыдущего календарного года. Но доходы в виде пенсии учитываются за март текущего года.

Это значит, что пенсионерам при расчете субсидии на летний период учтут размер пенсии после индексации.

При этом следует обратить внимание: при увеличении доходов сумма субсидии автоматически уменьшается. Если, конечно, у субсидиантов не изменятся другие жизненные обстоятельства или не вырастут расходы на коммуналку в связи с повышением тарифов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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