Ключевые моменты:

Как приготовить каварму и плов из садовых улиток;

Что вы не знали об улитках;

Полезные советы по приготовлению улиток.

Вкусные вредители

– В нашем огороде улитки съели все всходы тыквы и кабачков, даже добрались до лука, – жалуется житель села Зализничное Болградского района Сергей Драганюк. – Но я нашел этим улиткам полезное применение – приготовил из них оригинальное блюдо. Пришли гости, решил их угостить. Только попросил жену не говорить, что за главный ингредиент. Все ели с аппетитом, нахваливали. Когда тарелку опустошили, я спросил: как думаете, что вы ели? Вариантов было много, но никто не угадал. Когда рассказал, что это были садовые улитки, мне просто не поверили.

Каварма и плов из улиток

Существует несколько известных рецептов приготовления улиток, которые можно найти в интернете — по-лабински, известное французам «Эскарго» и другие. Но у Сергея получился бессарабский вариант, о котором он нам рассказал.

– Собрал ведро живых садовых улиток, положил их на муку на сутки — это необходимо, чтобы они очистили кишечник, – рассказывает Сергей. – Дальше по известному алгоритму: две минуты варим в кипятке, немного охлаждаем, достаем тело улитки из раковины, внутренности выбрасываем, берем только «ножку». Полученный продукт варим два часа. А дальше я сделал все по-нашему, по-бессарабски: на масле обжарил много лука, не пожалел червен пипер — так у нас называют сушёный и молотый красный болгарский перец, добавил местные специи — и все это потушил. Можно улиток в красном соусе подавать как отдельное блюдо, оно даже напоминает каварму. Второй вариант — добавить рис, бульон и сделать из улиток плов. Попробуйте — это очень вкусно. А главное, вы спасете свой огород от вредителей.

Это интересно

Первое зафиксированное использование улиток в кулинарии относится ко временам Древнего Рима;

На протяжении столетий улитки были основным продуктом французской кухни. Сначала они считались едой для бедных, но позже стали ассоциироваться с роскошью и изысканностью;

В мясе улиток содержится много легкоусвояемого белка, его в несколько раз больше, чем в курином яйце. Чтобы избежать белкового отравления, повара рекомендуют съедать не более 24 улиток;

Виноградные улитки как пищевой продукт особенно популярны в Греции, Франции, Германии, Швейцарии;

Слизь улиток обладает мощным регенерирующим эффектом. Впервые на это обратили внимание на фабриках по разведению моллюсков. У работников, которые занимались их разведением, кожа рук становилась очень нежной. Причем раны и царапины на руках заживали очень быстро.

Советы

Улиток лучше собирать рано утром, пока солнце не заставило их спрятаться в укромные места.

Перед приготовлением улиток нужно выдерживать в прохладном месте в плотно закрывающейся емкости. Если вы поместите улиток в кастрюлю и накроете крышкой, они ее сдвинут общими усилиями и расползутся — будете собирать беглецов по всему дому.

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