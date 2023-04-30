Они встретили оккупантов первыми: сегодня в Украине День пограничника

Сегодня, 30 апреля, в Украине отмечают День пограничника. Охранник государственной границы – уважаемая, важная и опасная профессия. А во время полномасштабной агрессии россии этот праздник приобрел особое значение: ведь в страшный день 24 февраля 2022 года именно пограничники первые встретили оккупантов на наших границах. И сейчас эти герои ежедневно охраняют наш покой и дают отпор агрессору. Кроме того, защищая свою страну, сотрудники Госпогранслужбы обеспечивают пропуск через границу, что не менее важно в условиях войны.

Во времена СССР день пограничника ежегодно праздновали 28 мая. Даже во времена независимости эта дата закрепилась в народе, хотя в 1992 году указом президента праздник перенесли на 4 ноября – день, когда Верховная Рада приняла в 1991 году закон о пограничных войсках Украины. Этот закон утратил силу в 2003 году в связи с принятием нового документа – закона о Государственной пограничной службе Украины.

А в 2018 году президент Петр Порошенко подписал указ о переносе даты празднования на 30 апреля – день, когда была основана Госпогранслужба Украины.

С 2014 года, когда россия начала свое вторжение в Донецкой и Луганской областях, профессиональная подготовка украинских пограничников и их верность родине являются важными в охране и обеспечении территориальной целостности Украины. Часто наши пограничники выполняют профессиональные обязанности, рискуя своей жизнью.

Пограничные пилоты обеспечивают мониторинг государственной границы с воздуха, а морские границы Украины защищают корабли и катера Госпогранслужбы.

Сейчас украинские пограничники – защитники государства от российских оккупантов. Это воины, которые вместе с украинским народом воюют против РФ, отстаивая наше право на свободную жизнь в независимой Украине.

Пожелаем же нашим доблестным защитникам границ крепкого здоровья, неистощимой энергии и высокого настроения в исполнении их почетных обязанностей.

Как сообщала «Одесская жизнь», в канун Дня пограничника в Одессе открыли монумент «Стена Героев».

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Фото ТСН