Памяти защитников Украины: одесситы, погибшие, защищая страну

Война забирает лучших. Защищать Родину от агрессора уходят самые чистые и честные, не приемлющие равнодушия и трусости. Мы не можем в рамках одной публикации рассказать обо всех одесситах, отдавших жизни за нашу страну. В боях с армией рф погибли сотни наших земляков… Воспоминаниями о троих одесситах-героях поделились их друзья.

Иван Фунтовой: «Я кайфую, когда помогаю людям»

В августе 2022 года, выполняя боевое задание в районе села Лозовое Херсонской области, погиб командир отделения взвода противотанковых управляемых ракет 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского ВМС ВСУ Иван Фунтовой. У него остались жена и дочь. Рассказали об Иване его друзья — предприниматели Староконного рынка.

Его магазин сантехники на Староконке сегодня закрыт. А в 2020 году — в разгар ковидного карантина — Иван организовал на легендарном одесском рынке первый профсоюз — ГО «ПУМА», Громадська організація «Пріоритетні українські міжрегіональні асоціації». Тогда из-за карантинных ограничений рынок был закрыт. Понятно — заработков не было. Вместе с тем администрация рынка на 20% повысила арендную плату. Переговоры ни к чему не привели. И предприниматели вышли на организованные Иваном протестные митинги.

— Ожесточенная борьба длилась четыре месяца, — вспоминает предприниматель Вероника Чумак. — Даже полицию вызывали. Но мы своего добились — в результате на 30% опустили аренду, сделали нормальные условия работы. Хотя даже суды были по поводу того, что Ваня организовывал митинги во время карантина. Но суд никого не оштрафовал.

По образованию Иван был юристом. К тому же человеком не только энергичным и целе¬устремленным, но и отзывчивым, открытым. Поэтому лучшего председателя профсоюза, по словам предпринимателей, представить было сложно.

— В одном интервью Ваня сказал: «Я кайфую, когда помогаю людям», — делится Вероника. — С его стороны это было всегда бескорыстно. А иногда — даже в ущерб себе. Ради помощи другим он даже где-то забросил собственный бизнес. Это был очень благородный человек — таких людей, если честно, очень мало. 24 часа в сутки он был на телефоне — для того, чтобы помочь, дать юридическую консультацию. Мы в 12 ночи могли созвониться и до двух часов какие-то оргвопросы решать по телефону.

Когда началась война, Иван в первый же день организовал на рынке волонтерский пункт. Помогали практически всем.

— Ребята, которые рыбалкой и охотой занимаются, просто выносили все из магазинов. Магазины стояли пустые, — вспоминает Вероника. — Начало войны, все растерянны, финансов нет. И Ваня многое делал за собственный счет. Он даже не мог людям сказать, что ему кто-то что-то должен.

Несколько месяцев спустя Иван добровольцем ушел в ВСУ. И даже находясь на фронте, не прекращал волонтерскую деятельность. На базе Объединения работодателей при его участии была создана платформа для предоставления бизнесом целевой помощи отдельным частям. Передавалась она «из рук в руки».

— Последний раз 15 августа он поздравил дочку с днем рождения, — рассказывает Вероника. — А потом начали доходить слухи, что ребята не вернулись из разведки под Херсоном…

Прощание с Иваном Фунтовым состоялось в Доме офицеров. А похоронили его на родине — в селе Трудовое Килийского района.

В уголке Староконки, где Иван любил пить кофе, предприниматели установили мемориальную доску.

— Для нас он остался живым, — говорит Вероника. — Сейчас добиваемся права назвать в честь Ивана одну из улиц Одессы. Получится ли — пока неизвестно.

Тысячи деревьев Бориса Айзенберга

13 июля 2023 года в Донецкой области возле села Белая Гора во время выполнения боевого задания погиб капитан четвертого стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Борис Айзенберг.

Он занимался строительством. А со временем появилось увлечение, ставшее еще одним делом жизни, — разведение декоративных растений. В дендрарии, созданном Борисом в селе Фонтанка, до войны насчитывалось свыше 200 видов деревьев и кустарников.

— Любое дело, за которое он брался, даже ничего не зная о нем и не имея опыта, впоследствии вырастало во что-то существенное. Все компенсировалось его трудолюбием, иногда переходящим в трудоголизм. Посадить со своим отцом более миллиона деревьев в созданном ими питомнике декоративных растений, прививать по ночам растения в гараже, копаться в зловонных семенах гинкго билоба, вставать рано утром в любую погоду и ехать на поле — титанический труд. Но их питомник «Садпроект» стал известен всему городу. И вместо всем известной болтовни о посадке миллиона деревьев в Одессе они молча сделали это сами, — рассказывает о друге архитектор Владимир Халин, сегодня на фронте защищающий нашу страну.

Сейчас в Одессе живут тысячи деревьев, выращенных в питомнике Бориса Айзенберга. Он подарил и сам высаживал золотистые ясени и клены возле Одесского художественного музея. Несколько экзотических вишен передал Одесскому ботаническому саду. Сакуры, выращенные в дендрарии Бориса, сегодня украшают площадь перед оперным театром в Киеве. А столичный парк «Киото» — аллея из 130 этих экзотических деревьев.

— Влад, у меня есть 50 декоративных яблонь Недзвецкого, хочу, чтобы они цвели на улицах Одессы, — делится воспоминаниями о Борисе лидер общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский. — С высадкой сам справишься? Куда деревья везти?

Эти яблони мы высадили на Армейской улице, а сколько деревьев он еще подарил…

С началом войны Борис Айзенберг ушел защищать созданное им и поколениями украинцев. Ему было без малого 50 лет.

Борис сражался на передовой. И даже на фронте собирал гербарий. Талантливый художник, «на нуле» он писал акварели цветов — на ящиках из-под боекомплектов.

— Ротный, по моему мнению, это самая тяжелая ноша на войне. Человек с широким сердцем и ответственностью за каждого бойца — удача для роты. Борисыч со своей ротой простоял на своей высоте более семи месяцев без ротации. Почему не было ротации с «нуля» за это время — вопрос к старшему командиру. Борисович был убит под Бахмутом — пошел вытаскивать раненого солдата.

Георгий Липский: «Спасти всех животных в стране»

Младший сержант Георгий Липский, позывной «Кот», погиб в августе 2022 года, во время наступления украинских вооруженных сил в Херсонской области. Ему было всего 27 лет.

В Одессе Георгия знали как зоозащитника, основателя общественной организации «Закон природы». После нашей победы он планировал разработать экологический проект восстановления природы Украины и по-прежнему защищать животных.

— Оккупант пришел на нашу землю. И для того, чтобы спасти всех животных в стране, надо иметь эту страну, — говорил он.

— Георгий жил с честью и умер с честью. Это был человек с активной жизненной позицией. И при этом — очень добрый. Он любил не только животных, но и людей, — рассказывает о герое директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. — Он часто привозил животных в наш зоопарк. Вместе с другом Анатолием Торганом совместно с полицией, госэкоинспекцией они организовывали рейды по изъятию животных у уличных фотографов. Орлы-могильники с подрезанными крыльями, которых возле памятника Дюку забрали у этих позорных «бизнесменов», живут в зоопарке еще с 2015 года.

А несколько лет назад зоозащитники привезли в зоопарк осла. Его отобрали у хозяина, который жестоко с ним обращался.

— Я был поражен, когда этот человек пришел в зоопарк забирать осла обратно, Георгий с Толиком уговаривали его лечиться от алкоголизма, обещали оплатить лечение, найти клинику, — делится Беляков. — Стремились вернуть его к нормальной жизни.

А первыми животными, которых они вместе спасли, стали овцы, запертые без воды в фуре в порту Черноморска.

— Ребята — настоящие патриоты Украины. В первый день войны они пошли в тероборону. Заехали ко мне, — вспоминает директор зоопарка. — Георгий был с личным оружием — помповым ружьем.

Присоединились друзья к подразделению «Химера» в составе 126-й особой бригады ТРО Одессы. После подготовки на полигоне отправились на Херсонское направление. Георгий стал командиром отделения. Был дважды ранен, но возвращался на передовую. И даже «на нуле» пытался опекать и спасать бездомных животных. Погиб он в бою.

Похоронить героя его семья решила в поселке Сиреневая Роща — там, где он вырос.

— Мы собрались у Дома мебели и ехали кавалькадой из 30 машин под украинскими флагами, — вспоминает Игорь Беляков. — Гроб Георгия несли через все село, и сотни людей прощались с ним, стоя на коленях.

По просьбе командиров и друзей Георгия Липского в зоопарке была установлена мемориальная доска памяти героя.

А через 40 дней со дня его смерти друзья, пришедшие на могилу Георгия, нашли там 10 бездомных щенков. Опеку над малышами взяли на себя зоозащитники.

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