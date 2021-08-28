«Крепость Хаджибей»: турки признали лучшим фильмом творение Одесской киностудии

Снятый на Одесской киностудии приключенческий художественный фильм «Крепость Хаджибей» получил награду в номинации «Лучший фильм» на кинофестивале Halicarnassus Film Festival в Бодруме (Турция). Об этом сообщили на Одесской киностудии.

События фильма разворачиваются в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной – турецкой красавицы Фатимы. Чтобы добиться цели, молодые люди решаются на рискованную операцию.

Режиссер картины – Константин Коновалов. Главные роли сыграли Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили и Екатерина Шевченко.

Ранее фильм «Крепость Хаджибей» одержал победу на кинофестивале Best Istanbul Film Festival, который также проводился в Турции – он стал лучшей полнометражной лентой этого кинофестиваля.

Читайте также: Крепость Хаджибей: в Одессе сняли приключенческий фильм для семейного просмотра (видео, фото).

Фото Одесской киностудии, видео UFD Independent Films