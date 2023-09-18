Красота молдавских женщин: в чем их главная особенность

Да простят меня мужчины, но этот мир украшают женщины. А красота женщин – это и правильные черты лица, и точеная фигурка, и колоритные особенности. К последним относится этническая составляющая.

Недавно мы рассказывали о красоте болгарских женщин, а теперь поговорим о молдавских.

Так вот, красотой женщин молдавской национальности невозможно налюбоваться. Это мое мнение, но я далеко не одинока. Не так давно молдавские девушки попали в тройку мирового рейтинга красоты. И это — повод поразмышлять над особенностями их привлекательности.

Черноволосые прелестницы подчеркивают свою выразительность одеждами с преобладающим белым цветом, щедро используя вышивку и орнаменты, чаще всего на груди и рукавах.

Катринцэ – главный элемент молдавского женской одежды. Это юбка, которая оборачивается вокруг тела и опоясывает его подобно украинской плахте. Такая юбка особенно подчеркивает стройность фигуры.

Юбочный ансамбль всегда дополняется поясом, чтобы сделать акцент на тонкой талии.

Голову в теплое время года молдаванки украшают шляпами, а зимой носят кушму – красиво скроенную барашковую шапку. Кушма, к слову, является национальным символом молдаван.

Есть и другая особенность красоты по-молдавски. Она менее конкретная, но более значимая. О ней мне как-то сказал мой знакомый, молдаванин по национальности.

— Мы ценим молдавских женщин не только за яркую внешность, но и за их твердый характер. Они очень эмоциональны и даже экспрессивны, но при этом с ними легко ладить и они прекрасные хозяйки, — поделился он.

А я подумала, что твердость характера сегодня действительно жизненно необходимое качество для всех украинских женщин любой национальности.

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