Новости Одессы и Одесской области

Украинский платок: возвращение на Одесщину традиционного аксессуара

Украинский платок: возвращение на Одесщину традиционного аксессуара

В древности украинские женщины имели платки на все случаи жизни: праздничные, в которых шли в церковь, и будничные, в которых работали в поле или по хозяйству.

Платки, как и вышитые рушники, сопровождают украинцев на протяжении всей жизни.

Их традиционно использовали при рождении младенца, при крещении. Обязательно перевязывали юношей, отправляя в армию. Она остается неотъемлемым атрибутом и в свадебном обряде: жених связывает избранницы платок на руку, чтобы они были неразлучны. Переводя невесту в статус замужней женщины, ее трижды покрывают изысканным головным убором.

Оберег и гордость украинок

платок и рушник

Сейчас платок перестает считаться пережитком прошлого. Дизайнеры всего мира превращают красочный кусок ткани в модный женский аксессуар.

В народных обрядах платок был оберегом, символом женской мудрости.

В шкафах у наших бабушек было по двадцать, а то и больше платков.

Орнамент на них был преимущественно геометрический, а в ХVІІІ веке вошел в моду растительный – цветы рожи, базилик, гвоздик. Очень редко на старых украинских платках можно встретить изображения петухов и голубей.

В Любашевке в этнографическом музее «Оберіг» демонстрируется единственная в Одесской области изысканная коллекция уникальных украинских платков. Ее собрал заслуженный работник образования, учитель истории Любашевского лицея №2 Валерий Бондаренко.

Более сотни аутентичных и редких платков собрано краеведом в селах Любашевщины. Среди экспонатов – платки домашнего и фабричного производства: из льна, хлопка, шерсти и шелка, украшенные ткаными и разбойными узорами.

Неутомимый исследователь истории и традиций может часами рассказывать о каждом экспонате. Свои рассказы он дополняет поговорками и исполнением народных тематических песен под аккомпанемент баяна. «Ой, Покрово-Покровонько, покрий мою голівоньку хоч хусткою, хоч калиною…» 

 — Украинский платок разный, легкий, теплый и для каждой женщины родной. Потому что обычно платок переходит от матери к дочери, — рассказывает Валерий Бондаренко. — Именно мамина косынка как оберег, как память рода сопровождает и не дает забыть традиции нашего народа.

Интересные факты о платке

Газдиня із Захарівщини

  • День украинского платка отмечают 7 декабря. Инициировали праздник винницкие активистки в 2019 году, чтобы объединить женщин ради сохранения национальных традиций.
  • Во времена Казаччины существовал обычай: каждая девушка дарила вышитый платок жениху, что символизировало верную любовь.
  • Первое письменное упоминание о платке датируется 1657 годом. В описании шведского посла, посетившего Богдана Хмельницкого, говорится о женщинах, носивших на головах белые платки из хлопка.
  • Замужние женщины никогда не появлялись на людях с непокрытой головой, ведь считали, что это может навлечь беду, и дети будут болеть.
  • Если приснился белый платок — это хорошее известие, сватовство или подарок. К сватовству снился и цветной цветастый платок.
  • Зеленый платок — к беременности или к изменениям, которые принесут счастье.
  • Красный платок, напротив, снился к недугу.
  • Укрывались теплым платком во сне, это предвещало хорошие перемены и изобилие.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить