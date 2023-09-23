Украинский платок: возвращение на Одесщину традиционного аксессуара

В древности украинские женщины имели платки на все случаи жизни: праздничные, в которых шли в церковь, и будничные, в которых работали в поле или по хозяйству.

Платки, как и вышитые рушники, сопровождают украинцев на протяжении всей жизни.

Их традиционно использовали при рождении младенца, при крещении. Обязательно перевязывали юношей, отправляя в армию. Она остается неотъемлемым атрибутом и в свадебном обряде: жених связывает избранницы платок на руку, чтобы они были неразлучны. Переводя невесту в статус замужней женщины, ее трижды покрывают изысканным головным убором.

Оберег и гордость украинок

Сейчас платок перестает считаться пережитком прошлого. Дизайнеры всего мира превращают красочный кусок ткани в модный женский аксессуар.

В народных обрядах платок был оберегом, символом женской мудрости.

В шкафах у наших бабушек было по двадцать, а то и больше платков.

Орнамент на них был преимущественно геометрический, а в ХVІІІ веке вошел в моду растительный – цветы рожи, базилик, гвоздик. Очень редко на старых украинских платках можно встретить изображения петухов и голубей.

В Любашевке в этнографическом музее «Оберіг» демонстрируется единственная в Одесской области изысканная коллекция уникальных украинских платков. Ее собрал заслуженный работник образования, учитель истории Любашевского лицея №2 Валерий Бондаренко.

Более сотни аутентичных и редких платков собрано краеведом в селах Любашевщины. Среди экспонатов – платки домашнего и фабричного производства: из льна, хлопка, шерсти и шелка, украшенные ткаными и разбойными узорами.

Неутомимый исследователь истории и традиций может часами рассказывать о каждом экспонате. Свои рассказы он дополняет поговорками и исполнением народных тематических песен под аккомпанемент баяна. «Ой, Покрово-Покровонько, покрий мою голівоньку хоч хусткою, хоч калиною…»

— Украинский платок разный, легкий, теплый и для каждой женщины родной. Потому что обычно платок переходит от матери к дочери, — рассказывает Валерий Бондаренко. — Именно мамина косынка как оберег, как память рода сопровождает и не дает забыть традиции нашего народа.

Интересные факты о платке

День украинского платка отмечают 7 декабря. Инициировали праздник винницкие активистки в 2019 году, чтобы объединить женщин ради сохранения национальных традиций.

Во времена Казаччины существовал обычай: каждая девушка дарила вышитый платок жениху, что символизировало верную любовь.

Первое письменное упоминание о платке датируется 1657 годом. В описании шведского посла, посетившего Богдана Хмельницкого, говорится о женщинах, носивших на головах белые платки из хлопка.

Замужние женщины никогда не появлялись на людях с непокрытой головой, ведь считали, что это может навлечь беду, и дети будут болеть.

Если приснился белый платок — это хорошее известие, сватовство или подарок. К сватовству снился и цветной цветастый платок.

Зеленый платок — к беременности или к изменениям, которые принесут счастье.

Красный платок, напротив, снился к недугу.

Укрывались теплым платком во сне, это предвещало хорошие перемены и изобилие.

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