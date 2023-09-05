Выставка украшений в украинском национальном стиле прошла в музее Рени

Жительницы города Рени собрали для экспозиции в местном историко-краеведческом музее выставку личных украшений — колье, бусы, ожерелья, броши, серьги и многое другое.

Они выполнены из перламутра, кораллов, бисера, кожи, керамики, металлов и, конечно, полудрагоценных камней.

Как рассказали владелицы украшений, они их приобретали во время путешествий по разным странам, а также на фольклорных фестивалях, непосредственно у мастеров народно-прикладного творчества.

Есть такие умелицы и в Ренийской громаде.

— На выставке представлены работы из кораллов и металла, выполненные Татьяной Осадченко, — рассказывает директор музея Галина Маратаева. – Это украшения в украинском национальном стиле. Они очень популярны — у мастерицы много заказов. Также тут можно найти герданы из бисера, которые плетет Наталья Воронова. Выставку своих украшений женщины посвятили Дню Независимости Украины.

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