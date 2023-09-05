Новости Одессы и Одесской области

Выставка украшений в украинском национальном стиле прошла в музее Рени

Выставка украшений в украинском национальном стиле прошла в музее Рени

Жительницы города Рени собрали для экспозиции в местном историко-краеведческом музее выставку личных украшений — колье, бусы, ожерелья, броши, серьги и многое другое.

Они выполнены из перламутра, кораллов, бисера, кожи, керамики, металлов и, конечно, полудрагоценных камней. 

Как рассказали владелицы украшений, они их приобретали во время путешествий по разным странам, а также на фольклорных фестивалях, непосредственно у мастеров народно-прикладного творчества.

украшения

Есть такие умелицы и в Ренийской громаде.

— На выставке представлены работы из кораллов и металла, выполненные Татьяной Осадченко, — рассказывает директор музея Галина Маратаева. – Это украшения в украинском национальном стиле. Они очень популярны — у мастерицы много заказов. Также тут можно найти герданы из бисера, которые плетет Наталья Воронова. Выставку своих украшений женщины посвятили Дню Независимости Украины.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить