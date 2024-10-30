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Какие доходы учтут при назначении субсидии и почему могут в ней отказать

Какие доходы учтут при назначении субсидии и почему могут в ней отказать

Что учитывается при назначении жилищной субсидии и почему они могут отказать в субсидии?

Субсидия и доходы

При назначении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него входит:

  • зарплата;
  • денежное довольствие военнослужащих;
  • пенсия;
  • стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
  • соцвыплаты;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты;
  • денежные переводы из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • прочие доходы, а также средства, полученные человеком от аренды земли, продажи имущества и в других случаях.

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Совет: учтите, что в случае подачи документов на субсидию до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода по обращениям, начиная с 1 декабря – с месяца, в котором вы подали документы.

Почему могут отказать в субсидии?

Субсидия назначается людям, которые тратят на оплату коммуналки более 15% от суммы совокупного семейного дохода. При этом существует ряд условий, когда субсидию могут не предоставить.

Субсидия не назначается, если:

  • общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир или 230 кв. м для домов;
  • в собственности есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад (кроме мопеда и прицепа);
  • при наличии более одного транспортного средства, выпущенного за последние 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
  • член семьи имеет доход меньше минимальной зарплаты и не платит налоги;
  • наличие долга за оплату коммуналки свыше трех месяцев на сумму свыше 40 не облагаемых налогом минимумов (680 гривен);
  • член семьи не выплачивает алименты более трех месяцев;
  • у семьи есть незарегистрированные доходы или покупки на сумму более 50 тысяч гривен;
  • наличие депозита на сумму более 100 тысяч гривен;
  • наличие в собственности более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения, а также жилья, принадлежащего на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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