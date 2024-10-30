Какие доходы учтут при назначении субсидии и почему могут в ней отказать

Что учитывается при назначении жилищной субсидии и почему они могут отказать в субсидии?
Субсидия и доходы
При назначении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него входит:
- зарплата;
- денежное довольствие военнослужащих;
- пенсия;
- стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;
- соцвыплаты;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты;
- денежные переводы из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- прочие доходы, а также средства, полученные человеком от аренды земли, продажи имущества и в других случаях.
Читайте также: Кому нужно обратиться за субсидией на отопительный период?
Совет: учтите, что в случае подачи документов на субсидию до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода по обращениям, начиная с 1 декабря – с месяца, в котором вы подали документы.
Почему могут отказать в субсидии?
Субсидия назначается людям, которые тратят на оплату коммуналки более 15% от суммы совокупного семейного дохода. При этом существует ряд условий, когда субсидию могут не предоставить.
Субсидия не назначается, если:
- общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир или 230 кв. м для домов;
- в собственности есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад (кроме мопеда и прицепа);
- при наличии более одного транспортного средства, выпущенного за последние 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
- член семьи имеет доход меньше минимальной зарплаты и не платит налоги;
- наличие долга за оплату коммуналки свыше трех месяцев на сумму свыше 40 не облагаемых налогом минимумов (680 гривен);
- член семьи не выплачивает алименты более трех месяцев;
- у семьи есть незарегистрированные доходы или покупки на сумму более 50 тысяч гривен;
- наличие депозита на сумму более 100 тысяч гривен;
- наличие в собственности более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения, а также жилья, принадлежащего на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности).
Еще на тему: Две конкурирующие компании присылают счета: какой платить и как быть тем, кто получает субсидии.