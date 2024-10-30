Какие доходы учтут при назначении субсидии и почему могут в ней отказать

Как получить денежную помощь на дрова и уголь? Еще в прошлом году жильцам домов, где нет централизованного отопления и не используются для отопления газ и электроэнергия, давали одноразовую помощь на приобретение твердого топлива. В текущем отопительном периоде такая помощь будет продолжена. Кому нужно обратиться за дополнительной выплатой? ПОДРОБНЕЕ

В декабре каждый украинец получит от государства тысячу гривен (видео) С 1 декабря все граждане Украины независимо от возраста смогут получить по тысяче гривен государственной помощи на оплату широкого спектра товаров и услуг отечественного производства. ПОДРОБНЕЕ