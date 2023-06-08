Из Одессы «Укрзализныця» запускает новый поезд

С 11 июня 2023 года «Укрзализныця» планирует запустить из Одессы в Киев новый поезд — №248/247. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд Киев-Одесса будет курсировать три раза в неделю: из Одессы поезд будет отправляться в 17:11 по вторникам, четвергам и воскресеньям и прибывать в столицу в 8:53.

В обратном направлении из Киева поезд начнет курсировать с 12 июня по понедельникам, средам и пятницам. Отправляться будет в 17:14, прибывать в Одессу в 9:12.

Поезд будет останавливаться на следующих станциях: Раздельная

Подольск

Балта

Любашевка

Первомайск-На-Буге

Помощная

Капустино

Виска

Новомиргород

Капитановка

Черкассы

Золотоноша

Пальмира

Гребенка

Борисполь

Дарница

Драбове-Барятинское.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов. Напомним, что между Одессой и Винницей ходит новый поезд. Фото: «Укрзализныця»