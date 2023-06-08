Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы «Укрзализныця» запускает новый поезд

Из Одессы «Укрзализныця» запускает новый поезд

С 11 июня 2023 года «Укрзализныця» планирует запустить из Одессы в Киев новый поезд — №248/247. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд Киев-Одесса будет курсировать три раза в неделю: из Одессы поезд будет отправляться в 17:11 по вторникам, четвергам и воскресеньям и прибывать в столицу в 8:53.

В обратном направлении из Киева поезд начнет курсировать с 12 июня по понедельникам, средам и пятницам. Отправляться будет в 17:14, прибывать в Одессу в 9:12.

укрзалізниця

Поезд будет останавливаться на следующих станциях:
  • Раздельная
  • Подольск
  • Балта
  • Любашевка
  • Первомайск-На-Буге
  • Помощная
  • Капустино
  • Виска
  • Новомиргород
  • Капитановка
  • Черкассы
  • Золотоноша
  • Пальмира
  • Гребенка
  • Борисполь
  • Дарница
  • Драбове-Барятинское.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, что между Одессой и Винницей ходит новый поезд.

Фото: «Укрзализныця»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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