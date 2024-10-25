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Одесский горсовет обнародовал новые тарифы на отопление: что изменится этой зимой (видео)

Одесский горсовет обнародовал новые тарифы на отопление: что изменится этой зимой (видео)

24 октября городские власти Одессы утвердили новые тарифы на отопление на зиму 2024/2025 годов. Выросли ли цены, узнавайте из публикации «Одесской Жизни».

Информация об утверждении тарифов на теплоснабжение появилась на официальном сайте одесского муниципалитета.

Хорошая новость для одесситов — цена за отопление для квартир и домов не изменится. А вот организации и учреждения будут платить больше, включая бюджетные.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала: Будет ли тепло в квартирах одесситов: об изменении тарифов, ремонте труб и судебных исках против должников

Жители города и дальше будут платить 1813 гривен за гигакалорию тепла (это означает, что и цена за метр квадратный не меняется). Как отметили в мэрии, этот тариф будет действовать все время военного положения и еще полгода после его окончания.

Заместитель городского головы Анна Позднякова рассказала, что Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одесса» ежегодно пересматривает тарифы из-за изменения цен на газ, электричество и другие расходы.

В этот раз изменения коснутся только бюджетных учреждений (школ, больниц, и других), религиозных и других организаций. Тарифы были приведены к экономически обоснованным для всех потребителей, кроме населения.

Новые тарифы для организаций:

  • Бюджетные учреждения — 4538 грн за Гкал;
  • Религиозные организации — 4960 грн за Гкал;
  • Другие учреждения — 5547 грн за Гкал.

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