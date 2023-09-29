Жители Одесщины могут получить в «Дії» сертификат на компенсацию разрушенного жилья: инструкция

В «Дії» появилась новая услуга, которой могут воспользоваться жители Одесщины, чье жилье было разрушено во время войны. Пострадавшие имеют возможность получить жилищные сертификаты по программе єВідновлення.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Дія».
В сообщении говорится, что в приложении «Дія» открывается просмотр сертификатов.
Таким образом, украинцы, чье жилье было уничтожено во время войны, могут узнать сумму компенсации и начать поиск нового дома уже сейчас.
А с ноября можно будет уже приобрести жилье.
Также предоставили алгоритм действий на получение жилищного сертификата, а в дальнейшем и приобретение нового жилья:
- Граждане, потерявшие жилье, подают заявление через «Дію».
- Комиссия местного самоуправления определяет сумму компенсации.
- Сертификат генерируется в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.
- Вы можете просмотреть его в «Дії».
На канале «Дія» сообщают, что в целом украинцы уже подали 3685 заявлений на компенсацию за разрушенное имущество по программе єВідновлення. Больше всего заявлений поступило из Харьковской и Киевской областей.
Продолжаем действовать, чтобы восстанавливать Украину, —
написали в «Дії».
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