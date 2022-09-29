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Утверждена схема теплоснабжения Одессы – что это значит?

Утверждена схема теплоснабжения Одессы – что это значит?

В Одессе утвердили схему теплоснабжения города. Это обеспечит уменьшение расхода энергоносителей на производство и транспортировку тепловой энергии.

Схема теплоснабжения Одессы стала первой обновленной схемой теплоснабжения города за 31 год независимости Украины, сообщает директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО») Анна Позднякова.

Такое решение было принято накануне на сессии Одесского горсовета при поддержке городского головы и депутатского корпуса.

Как поясняет Позднякова, это предполагает:

  • повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей города;
  • улучшение экологической ситуации в городе;
  • достижение системой централизованного снабжения города статуса «Энергоэффективной системы теплоснабжения» в соответствии с Директивой ЕС «Об энергоэффективности» и Законом Украины «Об энергетической эффективности»;
  • уменьшение расхода энергоносителей на производство и транспортировку тепловой энергии, а именно уменьшение расхода топлива на производство тепловой энергии на 5,3%; уменьшение расхода электроэнергии на транспортировку тепловой энергии на 57,0%; уменьшение потерь тепловой энергии в сетях на 11,3%; уменьшение потерь теплоносителя на 42,4%.

«Понятно, что предстоит очень много работы. Путь будет длинным и непростым, но нас уже ничего не способно испугать.
Сейчас нам всем тяжело. Чрезвычайно тяжело. Но шаг за шагом, мечта по мечте, схема по схеме мы построим лучшую страну, наилучшие города с лучшими инфраструктурными решениями.
Мы это сделаем»,

– добавила директор КП «ТГО».

Ранее мы рассказывали, будут ли в Одессе повышать цену на тепло.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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