Утверждена схема теплоснабжения Одессы – что это значит?

Будет ли Одесса с водой, светом, газом и теплом? В ответ на поражение в Харьковской области российская армия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры Украины. В результате без света и водоснабжения остались многие населенные пункты. Нас ждет тяжелая зима. И главным ее риском становятся атаки рашистов на энергетические объекты страны. Как зимовать будем и есть ли у одесских городских властей «план Б» на случай повреждений систем жизнеобеспечения Одессы, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Одесситов просят рассчитаться за отопление и пугают «непростой» зимой О том, что предстоящая зима может оказаться очень непростой, ранее уже предупреждала Одесская областная военная администрация. Теперь «эстафету» подхватило коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (КП «ТГО»). Но так ли все просто в сложившейся ситуации и что думают по этому поводу одесситы? ПОДРОБНЕЕ