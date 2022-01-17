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Народная медицина: какие растения помогут при аллергии?

Народная медицина: какие растения помогут при аллергии?

Аллергические реакции организма возникают вследствие нарушения метаболизма в печени, когда при попадании аллергена резко увеличивается выработка гистамина. При этом недуге врачи обычно назначают антигистаминные препараты. Но справиться с симптомами аллергии могут помочь и лекарственные травы.

Рецепты

врач фитотерапевт Алла БорщСправиться с тем или иным недугом поможет квалифицированный фитотерапевт Алла Борщ. В своей практике она применяет более ста видов лекарственных растений, сама выращивает их, готовит мази, фитоэкстракты и настойки. Некоторые советы Аллы Борщ могут быть полезны и читателям нашей газеты.

При аллергии использовать нужно растения, которые обладают свойством нормализовать работу печени, в том числе и ее антитоксическую функцию. Это растения, которые содержат в своем составе флавоноидные соединения. К ним относятся вероника лекарственная, репешок обыкновенный, печеночница, земляника лесная.

Противоаллергическое действие оказывает и череда трехраздельная, настой которой нужно пить в течение 1-2 месяцев. Для его приготовления следует взять 2 столовые ложки травы, залить 300 граммами кипятка, настоять 30-40 минут. Затем процедить и пить по 70-80 граммов три раза в день, за 20-30 минут до еды.

Хорошо при аллергии действует и настой травы вероники лекарственной. Для его приготовления нужно взять 2 столовые ложки травы, залить 0,5 литра кипятка, настаивать 30-40 минут. Пить по 150 граммов три раза в день до еды.

Аллергические реакции часто возникают при гиперплазии щитовидной железы, поэтому перед началом лечения следует пройти обследование, особенно при атопических дерматитах.

Получить индивидуальную консультацию врача-фитотерапевта Аллы Борщ можно по телефонам: (050) 07-25-123, (068) 127-78-26.

Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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