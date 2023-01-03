Генератор для дома за деньги мэрии: как компенсировать покупку из бюджета?

Во время уже привычных отключений света, которые длятся до нескольких суток, обычным пауэрбанком не обойтись. В ход пошли генераторы, портативные зарядные станции и даже самодельные приборы для накопления электроэнергии. Ажиотаж спровоцировал поднятие цен – иногда в несколько раз, однако и это людей не останавливает: спрос есть, а поставку некоторых позиций уже нужно ожидать от двух недель до двух месяцев.

Сколько стоит «энергонезависимость» и как сэкономить на таких устройствах, разбирались в Центре общественного мониторинга и контроля.

Жизнь под гул генераторов

В ноябре 2022 года в Украину ввезли более 350 тысяч генераторов. Их характерный звук сейчас слышен на любой улице любого города страны. С 10 октября спрос на генераторы вырос в десять раз, а их стоимость – не менее чем на треть. Генератор сейчас стоит в среднем 15-45 тысяч гривен в зависимости от мощности, не считая стоимости сопутствующих материалов и топлива.

Генераторы бывают трех видов:

бензиновые – компактные, просты в эксплуатации и обслуживании, доступны, но шумные, требуют периодического «отдыха» и чувствительны к топливу; дизельные – неприхотливы к топливу, не такие громкие, надежные, но дороже; газовые – экономичные, без резкого запаха, надежные и дорогие.

Покупка генератора: как сэкономить?

Если вы живете в многоквартирном доме – есть шанс возместить часть суммы, потраченной на генераторы: в Киеве, Сумах, Львове, Черновцах, Тернополе, Полтаве, Миргороде и Одессе местные власти решили компенсировать часть их стоимости.

Эту инициативу 30 ноября поддержал Одесский горсовет. На такую услугу смогут рассчитывать пока только жители домов, где созданы ОСМД. Компенсировать планируют до 70% стоимости генератора, но не больше 100 тысяч гривен для одного дома. В общей сложности на это из бюджета в этом году выделят пять миллионов гривен, а в следующем – 30 миллионов.

Важно! Компенсация в Одессе предполагается только за генераторы, которые покупались по безналичному расчету, и те, которые были приобретены во время военного положения.

При этом в горсовете отметили, что вопрос нуждается в доработке, поскольку компенсация не касается домов, где не создано ОСМД, например находящихся под управлением жэков.

ВНИМАНИЕ! Генератор строго запрещено устанавливать на балконе или в квартире, так как он выделяет опасный угарный газ.

Можно ли получить компенсацию за генератор уже сегодня?

В пресс-службе Одесского горсовета нам пояснили, что получить компенсацию за покупку генератора могут только ОСМД или ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Для этого представитель дома должен обратиться в районную администрацию и ознакомиться с правилами компенсации. Далее – приобрести генератор, установить его, подать в райадминистрацию заявление (сохранить все чеки и документы) и вызывать специальную комиссию. Эксперты проведут анализ, сделают заключение и согласуют компенсацию.

Пока в Одессе было подано только два соответствующих заявления.

Фото: Экономическая правда