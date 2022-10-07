Одесский Дом клоунов: есть ли место улыбкам и смеху во время войны?

Самый веселый театр Одессы – конечно же, Дом клоунов. Вот уже почти 20 лет комик-труппа «Маски» дарит здесь зрителям замечательное настроение. Чтобы хоть на время забыть о проблемах, заботах и похохотать от души, одесситы приходят именно сюда. О том, есть ли место улыбкам и смеху во время войны, нам рассказали профессионалы юмористического фронта – работники одесского Дома клоунов.

Об актерском «одичании» и волонтерских концертах

«Когда говорят пушки, музы молчат». И с началом войны театры в Одессе закрылись. Актеры и другие театральные работники оказались в длительном простое.

– Ты ходишь из угла в угол, либо лежишь, либо кушаешь, – вспоминает директор Дома клоунов народный артист Украины Борис Барский. – Я поправился на пять килограмм. И это была катастрофа. Потому что не понимал, как дальше буду работать. В спектакле «Дикарь» мне нужно в корзину для белья залезть. А я в ней застрял, не пролез в эту корзину. К тому же актеры – как плодово-ягодные деревья. Если с них фрукты-абрикосы не снимать, они начинают дичать. И я постепенно начал дичать.

Борис начал приезжать в театр. Но здесь тоже ничего не происходило – было печально. Но его просили выступить перед волонтерами «для поднятия духа». Артист не отказывал никому. Со временем понял – надо что-то делать.

– В вакууме жить невозможно – необходимо заполнять его позитивной энергией. Ведь столько негатива льется изо всех средств массовой информации, соцсетей. Поэтому в июне решил провести свой вечер поэзии.

«Рыжий город» и звезды из «Деревни дураков»

После удачного вечера поэзии Борис решил продолжать, ведь в его арсенале есть многое, что можно показать сейчас зрителю: «Рыжий город», сольный спектакль «Дикарь Forever, или Несколько слов в защиту пещерного человека», «Дон Жуан», «Одесский подкидыш». А в августе в афише театра появилась комедия «Еврей и Эвридика», в которой теперь участвует Татьяна Иванова из комедийного телевизионного проекта «Каламбур».

– Танюшка выросла на Молдаванке. И у нее такие мощные корни, что она за собой втягивает во всю эту пьесу Молдаванку, которая ее окружала, где она выросла. И выходит, что «Еврей и Эвридика», ну, такая одесская пьеса получилась. Совсем другая. Невозможно сравнивать с той, что мы играли раньше с Жориком Делиевым и Наташей Бузько.

В театр – за улыбкой и миром

На представления «Масок» волонтеры нередко привозят украинских воинов, находящихся в Одессе на реабилитации.

– После окончания спектакля я от всей души желаю ребятам мощных ангелов-хранителей, которые берегут и их, и побратимов. Говорю: «Храни вас Господь. Благодаря вам сейчас мы можем дышать полной грудью, улыбаться, смотреть друг другу в глаза. Спектакль заканчивается, и вдруг весь зал поднимается, начинает аплодировать, начинает этих ребят обнимать, – вспоминает Борис Барский. – И это важно и для них, и для нас.

По мнению артиста, сейчас на первом плане война, зло, ненависть, агрессия. Не хватает мира, добра, любви, веселья. И в поисках позитивных эмоций люди приходят в театр. Поэтому, утверждает Борис, реакция на юмор у зрителей сейчас практически мгновенная.

– После спектакля я вижу совсем другие глаза и совсем других людей, – отмечает артист. – Выходящие из зала люди – счастливы. Выходит, мы умеем делать людей счастливыми.

С этим мнением согласны все работники Дома клоунов. Искреннюю улыбку у зрителей замечают все: от артистов до билетеров.

– К нам приходят очень много зрителей. Практически каждое представление собирает аншлаги. Сегодня время такое, что людям необходима душевная «подзагрузка». И наши артисты хорошо им в этом помогают, – рассказала охранник Дома клоунов Ирина Хмарук. – Люди приходят в наш театр, чтобы снять стрессовое состояние, получить хорошие эмоции. Наши артисты на какое-то время уводят зрителей из реальности в другой мир – мир смеха, фантазии, музыки. Заходят в театр люди, как все мы – озабоченные, погруженные в себя. А выходят совсем другие: доброжелательные, общаются между собой – как будто семью обрели. Ведь на сегодняшний день, я думаю, очень важна не только духовность, но и юмор.