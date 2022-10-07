День улыбки: чему радуются одесситы во время войны? (видео)

В первую пятницу октября в мире отмечают Международный День улыбки. Несмотря на то, что Украина сейчас переживает нелегкие времена, мы решили спросить у одесситов, находят ли они поводы улыбаться и что их радует во время войны.

Елена:

– В войну можно радоваться тому, что мы сейчас живем. Меня может заставить улыбнуться музыка, которую играют уличные музыканты, солнышко, море, которое возле нас, и то, что люди улыбаются мне в ответ.

Татьяна:

– В войну очень нужно радоваться нашим детям: настоящим, будущим деткам. Меня смешит разговор моего ребенка: она только-только начала разговаривать. Ну, может еще, шутки в интернете заставляют улыбаться. И все.

Сергей:

– Я последний раз радовался, когда наша сборная по футболу хорошо сыграла. В войну важны даже маленькие человеческие радости. Обычно, когда большая беда, то радуются даже малому. Все, что способствует скорейшему наступлению мира, делает нас счастливее и заставляет улыбаться.

Юрий:

– В войну можно радоваться улыбкам своих детей, тому, что они счастливы. Это единственное, что сейчас повышает настроение. Ну и еще можно радоваться тихим минутам, когда не бомбят.

Мария:

– В войну сейчас мы радуемся всему: даже дождю, даже туману. Как-то очень начинаешь ценить такие моменты. Я стараюсь ценить каждый день… И буду улыбаться, когда откроется Макдональдс.

Анжелика:

– Я радуюсь тому, что люди стали сплаченными, тому, как общество стало относиться друг к другу. Сейчас заходишь в магазин, и эта продавщица, которую ты раньше не замечал, теперь тебе вообще как бабушка. Сейчас люди стали очень близкими друг другу. Людям хочется улыбаться. Меня радует моя собака, да и вообще все вокруг. И, конечно, спасибо ВСУ, что они дают нам такую возможность – радоваться.

Ольга:

– Чему можно радоваться во время войны? Тому, что живы: мы и те, кого мы любим. Можно радоваться тому, что дети смеются, тому, что бомбы не летят. Я верю, что победит здравый смысл и любовь, и мы станем улыбаться чаще.

Марина:

– Война нас научила радоваться каждой улыбке, потому что раньше мы не ценили этого.

Олег:

– Во время войны радуют наши победы. Это самое главное. Ребята, которые стоят за нас, они, конечно, молодцы. Будем надеяться только на лучшее, и после победы Украины будем улыбаться все и всегда.

Галина:

– Я 1936 года рождения, мне 86 лет. У меня больной сын и я сижу на улице с баяном не от роскошной жизни. Но я счастлива вопреки всему – я жива! Я работаю, у меня пятеро правнуков: два мальчика и три девочки – замечательные дети! Разве можно им не улыбаться? Я общаюсь с большим количеством людей и среди них много молодежи. И я очень рада, что сейчас выросло новое, молодое поколение, и они все свободные, не такие, какими мы были. Они умные и мудрые.

Я улыбаюсь, когда люди подходят и слушают мою музыку. Каждый день я радуюсь тому, какое красивое надо мной небо. А вы посмотрите, как изменилась Одесса! Каким стал центр! Я помню наш город с 1954 года. А сегодня смотрите, какие дома красивые! И я говорю спасибо Богу за то, что он не дал моему сердцу стать жестоким. Я улыбаюсь этому миру!

Напомним, сегодня, 7 октября 2022 года, мы отмечаем Всемирный день улыбки.