Всемирный день улыбки: что это за праздник?

Каждый год в первую пятницу октября мы отмечаем Всемирный день улыбки (World Smile Day). В этом году праздник пришелся на сегодняшний день, пятницу, 7 октября.

Как появился смайлик?

Своим появлением на свет этот позитивный праздник обязан американскому художнику Харви Беллу. В 1963 году к нему обратились сотрудники страховой компании State Mutual Life Assurance Company of America с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ, который стал бы визитной карточкой компании. Этим символом и стал смайлик, который сегодня известен всем пользователям интернета. Белл придумал и нарисовал его буквально за десять минут.

Заказчику работа понравилась, и вскоре страховая компания изготовила визитки с забавной рожицей. И успех не заставил себя долго ждать: позитивная рожица пришлась по вкусу и не только страховщикам.

Стоит отметить, что заявку на товарный знак или авторское право на смайлик Белл никогда не подавал. А за свою работу художник получил лишь около полусотни долларов.

Когда начали отмечать День улыбки?

Известным всему миру смайлик стал в 1970-е годы, когда два брата из Испании придумали для него слоган Have a Happy Day. Улыбка с таким девизом сразу стала хитом, и вскоре смайлик появился на эмблемах, открытках, футболках и бейсболках – одним словом, всем, что могло быть быстро продано.

Интересные факты об улыбке

Ребенок впервые осознанно начинает улыбаться в возрасте 6-8 недель. Это врожденный навык.

Улыбка заразительна. Если человек смотрит на людей, которые улыбаются, невольно сам начинает улыбаться.

Улыбка делает вас красивее и моложе, потому что тренирует мышцы лица. Этим мышцам тоже нужна физкультура. При улыбке включаются в работу от 5 до 53 мышц одновременно.

Улыбка лечит от депрессии с помощью выработки эндорфинов. Этот гормон счастья вырабатывается даже тогда, когда мы насильно заставляем себя улыбнуться.

Улыбка привлекает людей и настраивает их дружелюбно по отношению к вам.

А сам Харви Белл искренне верил, что созданный им смайл – не коммерческий знак, а стал международным символом хорошего настроения и улыбки. А в 1999 году, окрыленный успехом своего детища, он решил создать Всемирный день улыбки – день, который, по словам Белла, должен быть посвящен хорошему настроению. Девизом праздника день улыбки стала фраза: «Сделай хорошее дело. Помоги хотя бы одному человеку улыбнуться».

С тех пор каждую первую пятницу октября День улыбки отмечают энтузиасты по всему миру. В этот день часто организуются различные акции и флешмобы.

Харви Белл скончался 12 апреля 2001 года в возрасте 79 лет. Официальным спонсором Всемирного дня улыбки выступает созданная после смерти художника организация World Smile Foundation. Вся прибыль этой компании идет на благотворительную деятельность.

«Одесская жизнь» от всей души поздравляет своих читателей с этим замечательным днем. Казалось бы, сейчас, когда в нашей стране продолжается война, нам совсем не до улыбок. Но это не совсем так: ведь позитивно настроенным людям намного легче переносить все невзгоды.

А еще следует помнить такие банальные, но очень правдивые слова известного писателя Габриэля Гарсиа Маркеса: «Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно, кто-то может влюбиться в твою улыбку». И помнить об этом следует не только в день праздника.

Фото из открытых источников