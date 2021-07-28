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Одесский Пале-Рояль в разгар лета: столики-стульчики и немного достопримечательностей (фоторепортаж)

Одесский Пале-Рояль в разгар лета: столики-стульчики и немного достопримечательностей (фоторепортаж)

Наш старейший «королевский дворец» (так дословно переводится «Пале-Рояль») – это необычный сквер. Он скрыт от глаз людских, имеет четыре входа – два со стороны Екатерининской, один рядом с Оперным театром и еще один со стороны переулка Чайковского – и пользуется большой славой. Конечно, никакой это не дворец, это сквер – с богатой историей и очень своеобразным сегодняшним днем.

Скоро ему 180!

Он возник в 1842 году (да, скверу-дедушке в будущем году исполняется 180 лет!), когда на месте плаца для городских парадов были возведены торговые ряды (архитектор Торичелли).

Сквер Пале-Рояль, старое фото

Так он выглядел в далеком прошлом

Тогда-то и обустроили сквер с фонтаном. Пале-Роялем он стал именоваться в 1843 году.

Сквер Пале-Рояль, старое фото2

Пале-Рояль до революции

В 30-х годах прошлого столетия его нарекли сквером им. Чарльза Дарвина, и этот факт по сей день вызывает некоторое изумление.

Конечно, сейчас он по-прежнему (с 1988 года) – Пале-Рояль, и в более чем жаркий июльский день самое время туда заглянуть. Ну хотя бы потому, что здесь произрастают те самые вековые деревья, предполагающие отдых в тени… Известная история: в 20-е годы все эти красавцы чуть не пошли на дрова. Эта беда их, правда, миновала.

В сквере Пале-Рояль10

Помнится, побывали мы здесь еще в «докоронные» времена, когда в ноябре 2019 года нам пообещали, что сквер будут реконструировать-реставрировать.

Собственно, работы в сквере закипели в апреле прошлого года. Со стороны Оперного театра здесь уложили плитку. В самом сквере во многих местах дорожки по-прежнему красуются «покореженным» асфальтом.

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Кафешный аншлаг

Что в сквере сейчас? В Пале-Рояле – аншлаг. Собственно через него еще можно пройти, любуясь по дороге все теми же вековыми деревьями, вандалоизлюбленной скульптурой «Эрот и Психея» («Амур и Психея»), старинным фонтаном, световым фонтаном гораздо более позднего «происхождения», «вечной» развалюхой за покосившимся забором, новостроем.

То есть, по сути, ничего не изменилось. Вот только всем этим любоваться вам придется «по дороге» через сквер, да еще если вы правильно выберете направление. Потому как здесь не просто много самых разных кафешек. Их столики и стулья – это, по сути, и есть в разгар летнего сезона главная достопримечательность старейшего сквера.

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Есть ли здесь обычные скамейки для отдыха? Есть. Но очень мало – со стороны Оперного. Они всегда заняты, потому что других скамеек просто нет.

Так что хотите любоваться Пале-Роялем – пожалте за столик в кафе. Все остальное – только на ходу. А световой фонтан вы можете и не разглядеть: он тоже обставлен столиками-стульчиками.

Пале-Рояль, так уже сложилось, это еще и двор: и балконы некоторых жилых домов, расположенных на улице Екатерининской, тоже выходят сюда.

Все остальные достопримечательности – такие себе штучки для привлечения посетителей.

И, кстати, такое кафешное засилье – словно дар «традициям»: Пале-Роляль всегда был многофункционален, начинаясь как торговый центр, позже – развлекательное местечко с кафе и ресторанами… Вот только с наступлением осени он утихает, столиков становится меньше, и вы ощущаете, что находитесь в сквере, а не в кафешном миксе под открытым небом.

Но до той тихой осени еще далековато, и день сегодняшний Пале-Рояля бурлит себе активной жизнью – среди старых-старых деревьев, давнего фонтана, многострадальной скульптуры и несчастного фонаря «под старину», который уже и не фонарь. Впрочем, и другие фонари в Пале-Рояле просятся в починку…

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Фото автора, фото сквера до революции – ресурс «Старая Одесса в фото»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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