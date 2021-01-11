Вандалы изувечили еще две одесские скульптуры (фото)

Год только начался, а одесские вандалы «трудятся» невиданными темпами. На прошедших выходных были изувечены еще две одесские скульптуры — Кот-сфинкс на Военном спуске и Девушка со смартфоном («Поколение Instagram») на улице Ланжероновской.

Напомним, котов-сфинксов, созданных скульптором Виктором Тиблевичем, поначалу было два. Их даже прозвали по аналогии со скульптурой на Одесской мэрии — «День и Ночь».

Один из котов был украден еще в августе 2019 года. А пока второй котофей дожидался, когда вернется его собрат, сам подвергся вандальному нападению. Кто-то выдрал кусок его брюшка, и теперь видно, как в дыре торчит штырь. Еще тот «вид».

Ну а скульптурная композиция Девушка со смартфоном («Поколение Instagram») скульптора Сергея Кудрявцева тоже пострадала, причем, далеко не в первый раз. И каждый раз страдает смартфон в руке у девушки. То вандалы на него покушаются и выдергивают из рук девушки, то дети садятся на смартфон ради интересного фото, и скульптура снова ломается. В этот раз смартфон снова выдрали «с мясом».

Год только начался, а это уже третье вандальное покушение на одесские скульптуры. В самом начале января мы рассказывали, что одесского Кота-джентльмена, созданного Татьяной Штыкало, изуродовали и пытались «выкорчевать».

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