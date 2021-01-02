Одесского Кота-джентльмена изуродовали и пытались «выкорчевать»

Отбитое ухо, израненная лапа, следы от попыток сорвать с постамента — так сегодня выглядит одесский Кот-джентльмен скульптура, установленная на ул. Екатерининской два месяца назад.

Одесский Кот-джентльмен повергся нападению одесских вандалов. Двухмесячный Джентльмен выглядит печально, держится на двух лапах: вторые две лапки уже оторваны от постамента.

— Выглядит так, как будто бы его чем-то били и пытались выкорчевать… «Раны» на вид — совсем свежие. Вообще, такое отношение к арт-объектам для меня ожидаемо, потому что были прецеденты… И дело тут не во мне и не в котах.. Просто люди такие. Но в глубине души, я всегда надеюсь, что вот в этот раз уже такого не будет, ведь время идет — и люди должны становиться лучше, — сообщает по этому поводу автор скульптуры Кота-джентльмена Татьяна Штыкало.

Джентльмен уже подвергался «пыткам»: он был исцарапан одесским «крестописцем».

Фото: Мария Котова