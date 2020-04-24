Вандалы не карантинят: в Одессе украли скульптуру кота Трушного Татушного

Это творение скульптора Сергея Кудрявцева. Так вот, осталась от котика одна клетка.

Украли кота. Наши вандалы не карантинят. Они «при деле».

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с автором скульптуры. Сергей, конечно, опечален.

— Знаете, я удивляюсь, что они и клетку вместе с котом не стащили… Конечно, очень жаль. Но, учитывая, что это не первый арт-объект, который привлекает внимание вандалов, я сохранил форму. И, конечно, Трушный Татушный будет восстановлен, — рассказал скульптор.

Напомним, герой одесской Кошачьей тропы кот-сфинкс Трушный Татушный был создан и установлен скульптором Сергеем Кудрявцевым на площади Веры Холодной летом 2019 года.

В отличие от других одесских котоскульптур, он «проживал» в клетке. В новогодние праздники, как рассказывала «Одесская жизнь», он красовался в наряде Санты.

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