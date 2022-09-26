Одесса в «списке ЮНЕСКО»: как это будет и что это нам даст?

Последние четыре месяца в Одессе шла активная работа, незаметная на фоне шумных военных событий: работа по включению культурного наследия Одессы в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В чем заключалась эта работа и чем конкретно может быть полезен особый статус от ЮНЕСКО? Эти вопросы «Одесская жизнь» задала членам рабочей группы по этому вопросу – Николаю Викнянскому и Александру Бабичу.

Как создавалась рабочая группа?

Николай Викнянский – бизнесмен, создатель нескольких крупных волонтерских проектов, а также менеджер проекта по включению Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он скромно подчеркивает, что инициатором всей этой истории была одесская мэрия и непосредственно мэр Геннадий Труханов. Мы не удерживаемся от ироничных замечаний по этому поводу, на что Николай возражает: ни один человек не делает все только плохо или только хорошо, и мир нельзя видеть черно-белым. С этим трудно поспорить, поэтому мы возвращаемся к основной теме.

– Я тут в роли проектного менеджера, потому что имею навыки, позволяющие организовать эту довольно сложную и разностороннюю работу, которая в нормальных условиях длится несколько лет, – поясняет Викнянский. – Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2009-м году, когда Одесса стала кандидатом и попала в предварительный список ЮНЕСКО.

Сложность с переходом в основной список номинантов состояла в том, что наше номинационное досье было не до конца разработано, не были раскрыты научные и технические стороны. Тогда мы связались непосредственно с руководством ЮНЕСКО и провели совещание между ними и руководством города Одессы. И в связи с тем, что во время войны объект номинации находится под угрозой уничтожения, нам предложили сокращенную процедуру вхождения в список ЮНЕСКО, то есть без очереди и с рассмотрением на внеочередной сессии.

Далее руководство ЮНЕСКО помогло нам создать рабочую группу, куда вошли работники министерства культуры Италии, номинационного департамента самого ЮНЕСКО, а также группа специалистов из Туринского политехнического университета, которые подготовили уже много номинационных досье для других итальянских городов. Также свою помощь предлагали сотрудники министерств культуры Греции и Германии. То есть большая международная рабочая группа проанализировала, чего не хватает в досье и какие специалисты нужны для сбора недостающей документации.

Я пригласил лучших в Одессе историков, краеведов, таких как Анна Мисюк, Саша Бабич, Гера Грудин, на первом этапе – Андрей Красножон. И началась работа над разными главами досье.

Как выглядит досье для ЮНЕСКО?

Викнянский подчеркивает, что досье – это научная работа. И все, что там сказано, должно иметь научное подтверждение. Это не то, что можно написать художественным слогом «от себя» и не то, о чем можно «договориться и порешать».

– Это фундаментальный научный труд объемом 500 страниц, включающий инженерные чертежи и подробнейшие карты. Раздел истории сам по себе – лишь маленький кусочек досье.

Я тоже одессит в седьмом поколении, но когда наши активисты кричали: «Включите в список ЮНЕСКО оперный театр», это было просто смешно. Одесский театр оперы и балета прекрасен и любим одесситами, но это вовсе не уникальная архитектура.

Вообще существует всего семь критериев, по которым можно рассматривать внесение объектов в список наследия ЮНЕСКО. Если ты соответствуешь хотя бы одному, то уже можно подаваться. Если двум или трем, то шансы очень велики. Всем семи не соответствует ни один объект, потому что они противоречат друг другу.

И так как Юнеско занимается всемирным наследием, то в объекте номинации первым делом нужно найти то, что имеет влияние и ценность для всемирной культуры.

Последняя и важнейшая часть досье – план управления. Мы должны расписать организации ЮНЕСКО, как мы эту ценность будем сохранять, культивировать и передавать потомкам. Если это наследие – мы должны суметь передать его наследникам.

Чем уникальна Одесса для мира?

Если коротко, то Одессу мы номинируем по двум критериям: уникальная мультикультурность и уникальное градостроительное решение.

– То есть сначала мы говорим о культурных ценностях, а потом уже находим отображение этого в архитектуре, – рассказывает Викнянский. – Одесса – это город, в который приехали итальянцы, французы, немцы, греки. Само собой, тут на тот момент уже были украинцы, русские, потом приехали евреи. Это был плавильный котел культур, где людей объединила, прежде всего, свобода и в том числе – свобода предпринимательства. Это дало возможность городу в описываемый период стать самым быстрорастущим городом в мире! И это было сделано огромным количеством культур – 130 национальностей.

В нашем градостроительном решении мы выделяем рационализм, гений человека-инженера. Приходит человек – де Волан – рисует город, рисует волнорез, это строится – и дает возможность воплотить идею города в жизнь. Вся природа была против появления здесь большого торгового города. Степной климат, зимой холодно, летом жарко, нет воды, нет строительного материала. Все рассказывают, что ракушняк – хороший материал, но в нем только одно хорошо – он лежит под ногами. И вот тут воплощается гений человека, который запланировал – и подчинил себе природу.

– Есть города, у которых для ЮНЕСКО интересен период в две тысячи лет. Например, Рим. И в Одессе есть определенный период, когда она интересна миру. Грубо говоря, с 1791-го, когда тут заложен город, и до 1924-го, – уточняет Викнянский.

Что станет объектом наследия ЮНЕСКО?

Следующий этап – поиск атрибутов, то есть физических доказательств существования уникального города.

– Одесская архитектура доказывает, что мы говорим правду. Множество зданий, возникших, когда богатый одесский еврей заказывал себе дом у инженера-итальянца, который строил его во французском или испанском стиле, а использовали это здание греки под торговлю украинским зерном. В этом процессе и родилась удивительная одесская культура, которая известна во всем мире.

А если посмотреть на первый эскиз города, который сделал когда-то де Волан, а потом накладывать следующие планы и карты, из года в год, вы не увидите изменений. И с точки зрения архитектуры это является очень серьезным атрибутом.

– Действительно, номинированы не конкретные локации, а градостроительный план, – подтверждает известный одесский историк Александр Бабич. – Город Одесса представляется нами сегодня как последнее городское плановое решение в Европе. А может быть, даже и в мире. После этого так не строили. Строили металлургический завод или шахту – и город образовывался вокруг предприятия. А Одесса – еще тот город, который замыслен и создан по единому, концептуально великолепному плану. В этом плане учтены все природные условия, наши балки, плато и море. Реализована концепция – создать город торговли, причем в первую очередь экспорта хлеба. Когда началась история с закрытием наших портов, и весь мир заголосил «ой, что же делать без украинского хлеба!», мы торжествовали. Вот, смотрите, двести лет мы здесь занимались тем, что кормили весь мир! И это порадовало наших коллег в ЮНЕСКО.

Но все-таки: на каких объектах окажутся таблички «Наследие ЮНЕСКО»?

– Если нам все удастся, то в охранную зону попадет центральная часть города, – отвечает Бабич. – Условные границы – от балки по Польскому спуску, по Жуковского, до Преображенской, включая Соборку, Садовая, и по Торговой или по Конной – вниз к воде. А вся зона старого порто-франко – если брать от Ланжерона, Лидерсовский бульвар, Леонтовича, Пантелеймоновская и дальше по Старопортофранковской вплоть до Пересыпского моста – это так называемая буферная зона.

Какие ограничения это наложит на нас?

Для центральной и буферной зон предусмотрены разные правила эксплуатации и охраны. Но в центральной зоне наверняка будут ограничения насчет того, что можно строить, что можно сносить, какую рекламу можем размещать и тому подобное. ЮНЕСКО вводит очень серьезные правила эксплуатации таких объектов.

– Не думаю, что срочно потребуют довести все до состояния XIX века, так не получится, – рассуждает Бабич. – Но мы обязуемся постепенно привести центр города к положенному виду. ЮНЕСКО это не финансирует. Гранты к нам, конечно, всевозможные сразу пойдут. Любой грантодатель будет заинтересован финансировать не что-нибудь, а объект ЮНЕСКО. То же касается любой рекламной продукции, любого ролика в Ютубе, всего: значок ЮНЕСКО вызывает уважение и интерес.

Немецкий бюргер, решающий, где бы ему еще побывать летом, заинтересуется новым объектом ЮНЕСКО. И взамен, скажем так, плохого русского туриста, мы получаем интеллигентного французского, испанского или немецкого туриста. А это значит, что будут работать отели, магазины, рестораны, музеи, театры и все то, что дает деньги в городской бюджет. Даже бабушка, продающая семечки на перекрестке, отлично понимает: если в Одессе есть иностранные туристы – у одесситов появляются деньги.

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Что даст этот статус Одессе?

– Во-первых, это дает нашим дипломатам дополнительные аргументы в политической борьбе против рф. Важно дать понять, что под угрозой уничтожения обстрелами находится не просто наш любимый город Одесса, а объект всемирного культурного наследия, – рассказывает менеджер проекта.

Во-вторых, когда разрушается здание в ходе военных действий, мы называем это экономическим ущербом. А разрушение всемирного культурного наследия – военное преступление. И чем больше таких правовых блоков мы поставим на пути агрессора, тем меньше шансов, что это будет разрушено.

В третьих, в случае разрушения этого наследия, агрессоры обязаны будут все восстановить вне зависимости от того, согласятся они на репарации после нашей победы или нет. От обязательств по объекту ЮНЕСКО они никуда не денутся.

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ЮНЕСКО ничего не финансирует, но постоянно выделяет гранты. Например, наш Худмузей получил грант на восстановление стеклянного потолка, разрушенного попаданием ракеты. Гранты выдаются не городским властям, а непосредственно владельцу и управителю. Везде используется словосочетание «номинированная собственность», потому что с точки зрения ЮНЕСКО все кому-нибудь принадлежит. Владение такой собственностью дает право претендовать на гранты, но и обязывает содержать эту охраняемую ЮНЕСКО собственность в должном виде.

Памятник, про который нельзя не спросить

Злополучный – или многострадальный (в зависимости от вашей точки зрения) памятник Екатерине Второй никак нельзя было обойти стороной. У городского историка Бабича мы первым делом спросили, почему этот довольно давний памятник называют «новоделом».

– Потому что там все – новодел, кроме сохранившихся четырех фигур: де Волана, Зубова, Потемкина и де Рибаса. Они являются экспонатами музея имени Блещунова. Хранились во дворе краеведческого музея, но на балансе почему-то оказались у Блещунова. Я помню, когда у нас была акция и мы мыли памятники, мне звонили из музея Блещунова и очень просили эти экспонаты ни в коем случае щетками не тереть и химию не использовать. Это к вопросу об исторической ценности памятника.

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Что же до памятника в целом, то даже убрать его – это полдела. Не уверен, что город готов убирать этот памятник, и сомневаюсь, что даже общественный опрос, который сейчас проводят, даст вразумительный ответ. Я не очень хорошо понимаю, чем заменять памятник, и надо ли.

Это ведь вопрос не уборки памятника, а изменения вектора движения. Мы уберем Екатерину – и завтра нам надо переименовать площадь и улицу. Это логичное продолжение процесса. Отмазки, что это названо в честь часовни великомученицы Екатерины Александрийской – это, мягко говоря, для узкого круга ограниченных людей. Процесс деимпериализации в таком случае должен коснуться тех чиновников, руками которых деятельность Екатерины тут проводилась: Ланжерон, Хосе де Рибас, Эмманюэль Ришелье, Михаил Воронцов, Томас Кобле. Давайте тогда уж приберем память и об этих «негодяях»? То есть не сформулировав внятно для себя, для горожан, для городских политиков понимание, что будет дальше, мы не должны хвататься за кувалду.

На вопрос, правда ли, что памятник основателям города во главе с Екатериной Второй будет включен в список наследия ЮНЕСКО, Александр Бабич отвечает:

– Вовсе нет. Все, что остается в центре, вполне может быть изменено или перенесено. И Екатерина точно не будет объектом охраны ЮНЕСКО.

Наше прошлое, из которого вытекает будущее

Даже в случае успеха – включение исторического центра в список культурного наследия ЮНЕСКО должно стать не просто итогом прошлого, а отправной точкой для построения будущего.

– Поэтому прежде всего нам нужно решить, какой мы видим Одессу завтра, – настаивает историк Бабич. – Я хочу услышать от городских властей и от людей, создающих смыслы, внятный ответ. Одесса будет с российским имперским прошлым – или его переформатируют? Или подадут его как золотой век Одессы, к которому империя относится только двумя-тремя документами, а все остальное делалось одесситами, и Воронцов – одессит того времени, и хвала им всем и честь. Тогда, например, Екатерине можно воткнуть в руки жовто-блакитний прапор и поставить вокруг памятника стенды, где будут даны справедливые оценки ее деятельности в отношении Украины и украинцев.

Мы не обязаны россиянам дарить 200 лет нашей истории. Если просто отрицать это одесское прошлое, то мы оказываемся в ситуации, когда должны сказать: здесь не было российской империи, здесь не жили люди, не делали классные товары, не строили отличные дома, не продавали всему миру украинский хлеб… А потом пришла советская власть – и опять 80 лет ничего не было! А были какие-то наши казаки, которые тут проскакали в конце XVIII века, и вот это – мы. И потом сразу в 1991 году – вдруг снова мы.

Но ведь все, кто здесь были с 1789 года, когда сюда пришли украинские казаки под руководством Хосе де Рибаса и атамана Головатого и взяли крепость, и строили город дальше, это были наши предки. Они были украинцами, евреями, болгарами, гагаузами, много кем еще, и они строили этот город. Это может быть сложно для понимания другим, как и нам сложно понять тех же венгров Закарпатья. Вот такие мы, украинцы, разные. И главное сейчас – работать с историческим материалом, а не истерить и не лезть с кувалдой на памятники.

Похожей точки зрения придерживается и проект-менеджер Николай Викнянский. Для него историческое прошлое Одессы также неразрывно связано с тем, каким мы видим наше будущее.

– Если смотреть вперед, то мы можем сохранить наше культурное наследие, сохраняя и культивируя наш мультикультурализм и свободное предпринимательство с одной стороны, и сохраняя при этом атрибуты – памятники материальной культуры – с другой. Напомню, что Одесса не была городом, обласканным империей, что одесситов Российская империя всегда ненавидела – за то, что «самые умные», за свободолюбие. Одесса была самым антиимперским городом империи. И это был самый антисоветский город Советского Союза. Не город бандитов, а город свободных предпринимателей. И все это в нашем досье для ЮНЕСКО отражено.

Беседовала Тая Найденко