Что даст Одессе внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Недавно в ЮНЕСКО сообщили, что поддержат внесение центра Одессы в список культурного наследия и предоставит городу финансовую поддержку.

Рассказываем, зачем вообще нужно вносить Одессу в культурное наследие ЮНЕСКО, как это отразится на развитие города и что в этом случае потребуется от самой Одессы.

Сейчас в ЮНЕСКО считают, что из-за российской агрессии культурное наследие Одессы находится под угрозой. Поэтому городу предоставят финансовую помощь для возмещения ущерба, нанесенного Одесскому художественному музею и музею современного искусства, а также предоставит оборудование, чтобы оцифровать не менее 1000 произведений искусства в Одессе и документальную коллекцию Одессы.

По словам мэра Геннадия Труханова, включение в наследство требует кропотливой работы по подготовке номинационного досье, сотрудничеству с международными экспертами, проведению встреч и переговоров.

В мировое культурное наследие войдет вся Одесса или ее часть?

— Начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Владимир Мещеряков пояснил, что под охрану ЮНЕСКО попадает историческая часть города: ансамбль Приморского бульвара, Театральная площадь, Дерибасовская, Гоголя, то есть те исторические места, которые больше всего посещают и будут посещать туристы после включения.

Обязательства, которые будут наложены на государство и город

— Мещеряков отметил, что вместе с защитой государство и город получают определенные обязательства, среди которых:

запрет на появление дисгармоничных объектов в центре города;

поддержание территории в надлежащем состоянии (средства на это должны выделяться из местного или государственного или коммунального бюджета);

сохранение внешнего вида улиц максимально приближенным к событиям революции 1917 года.

Зачем Одессе включение в наследие ЮНЕСКО?

— Включение в наследие ЮНЕСКО увеличит количество туристов, потому что город попадет в мировые туристические маршруты. Это в свою очередь будет положительно влиять на экономический показатель, рассказывает чиновник. Вторым положительным бонусом станет защита города:

“Если военные действия наносят ущерб объектам ЮНЕСКО, в нашем случае это может быть Россия, то происходит следующая процедура. Сначала нужно будет определить причиненные последствия и ущерб, цену для возврата в исходное состояние. Следующий шаг — это собранные материалы передать в суд, наверное, что международный уровень, который взыщет с обвиняемой стороны необходимую сумму для компенсации потерь. На эти средства идет восстановление местности в ее начальное состояние со всеми ее элементами и фоновой застройкой, потому что это важно для исторической целостности”.

Справка

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающая достопримечательности в список Всемирного наследия.

Всемирное наследие ЮНЕСКО — природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению ЮНЕСКО, являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Одессу хотят срочно включить в список ЮНЕСКО и помогут с ремонтом музеев.

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Источник: «Суспільне. Одеса»