Быть или не быть, или размышления у скандального памятника

Завтра, 20 октября, завершается электронный опрос одесситов: быть или не быть памятнику Екатерине Второй в Одессе. Вероятно, именно к этому событию и был приурочен недавний одиночный пикет жителя города с призывом к мэру убрать эту… ну, в общем, императрицу.

Нет, все правильно: судьбу памятника должны решать сами одесситы, однако ажиотаж вокруг этого царит такой, что создается впечатление: как только исчезнет памятник, так сразу исчезнут и все наши проблемы. Может быть, было бы гораздо честнее перенести решение этого вопроса на послевоенное время? Ведь сейчас многим из нас просто не до памятников.

Ну а что касается лично моего мнения, рискну высказать непопулярную мысль: монумент «Основателям Одессы» – это памятник нашему прошлому, которое таки да – было, и о котором мы должны помнить, чтобы оно не повторилось. Иначе лет через двести-триста идеи тиранов снова могут найти своих последователей, так как история имеет обыкновение повторяться. Поэтому, чтобы избежать ошибок, прошлое лучше держать в поле зрения и не поворачиваться к нему спиной.

А, кроме того, памятник – это история. А история – это бесстрастные факты, которым мы сами придаем эмоциональную окраску, в зависимости от своих убеждений. Давайте уже раз и навсегда честно признаем все факты из истории Одессы, даже те, которые нам не нравятся. И не нужно придумывать какие-то «маркеры», ведь монумент «Основателям Одессы» всего лишь напоминает о другой версии основания города и вряд ли несет какую-то идеологическую нагрузку для одесситов.

К слову, в Европе памятники тиранам преспокойно стоят. Например, к 100-летию революции даже установили в Париже монумент Дантону. А имя одного из вдохновителей якобинской диктатуры и террора Сен-Жюста носят несколько французских улиц. Именем Робеспьера, который буквально утопил Францию в крови, в предместьях названы станции метро. И это притом, что зверства французской черни, «вдохновленной» этими деятелями, российской императрице и во сне не могли присниться. Точно так же в Германии стоят памятники Марксу и Энгельсу. Об их легитимности немцы периодически затевают споры, но какие-то вялые. Глядя, как живет сегодня Европа, невольно задумаешься: может, вовсе не в памятниках дело?

Конечно, если бы сегодня речь зашла о том, создавать ли памятник российской императрице, ответ был бы однозначным: конечно, нет. Но монумент уже есть, у него своя история, интересная и связанная с Одессой. Без него Екатерининская площадь потеряет свой исторический шарм. Ведь Одесса тем и хороша, что в ней уживаются самые разные не только люди, но и мнения, даже политические. Так давайте сохраним наш город именно таким – веселым, легкомысленным и толерантным, иначе мы рискуем постепенно потерять Одессу, которую так любит весь мир.

Ирина Сорокина

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