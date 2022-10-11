Когда Одесса станет частью Всемирного наследия ЮНЕСКО?

Номинационное досье Одессы для включения исторического центра города в Основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре уже в Париже. Его рассмотрят на ближайшем заседании.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Досье передали сегодня, 11 октября 2022 года во время встречи с участием замгендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазаря Элунду Ассомо, городского головы Одессы Геннадия Труханова и посла Украины во Франции.

Одесский вопрос должен быть рассмотрен уже на следующей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Благодарю всех, кто поддерживал нас в Украине, наших международных партнеров и друзей. Возвращаюсь в Одессу с чувством гордости за работу нашей команды и полученный результат. Верю, что в ближайшее время наш исторический центр будет под надежной защитой ЮНЕСКО», – сказал Геннадий Труханов.

После процедуры передачи досье Геннадий Труханов отбыл в Одессу.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что Одесса стала на шаг ближе к включению в список ЮНЕСКО.

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