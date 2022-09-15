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На что Одесса потратит полтора миллиона гривен от ЮНЕСКО

На что Одесса потратит полтора миллиона гривен от ЮНЕСКО

Стало известно, на что потратят 100 тысяч долларов (примерно полтора миллиона гривен), которые выделила ЮНЕСКО для Одессы.

В июле ЮНЕСКО предоставила почти 100 тысяч долларов для трехмесячной программы по экстренной помощи культурному наследию.  В ОО «Museum for Change» рассказали, что деньги потратят на оцифровку коллекций, создание запасов материалов, установку меток «Голубой щит» и защиту скульптуры львов.

В ОО «Museum for Change» отметили, что они будут оцифровывать коллекции и сведения в Одесском художественном музее, Музее современного искусства Одессы и Государственном архиве Одесской области.

В пресс-службе также добавили, что Департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА в рамках этого проекта создаст необходимый минимальный запас различных материалов, которые могут потребоваться культурным институтам в будущем.

Вместе с тем Министерство культуры и информационной политики Украины должно защитить эмблемой «Голубой щит» почти 50 культурных объектов в городе.

Кроме того, в рамках проекта будут установлены защитные конструкции вокруг нескольких скульптур, расположенных в публичных пространствах и все еще не защищенных от возможного повреждения или разрушения.  Речь идет о скульптурах львов работы Иосифа Мормоне в Старосенном сквере.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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