На что Одесса потратит полтора миллиона гривен от ЮНЕСКО

Стало известно, на что потратят 100 тысяч долларов (примерно полтора миллиона гривен), которые выделила ЮНЕСКО для Одессы.

В июле ЮНЕСКО предоставила почти 100 тысяч долларов для трехмесячной программы по экстренной помощи культурному наследию. В ОО «Museum for Change» рассказали, что деньги потратят на оцифровку коллекций, создание запасов материалов, установку меток «Голубой щит» и защиту скульптуры львов.

В ОО «Museum for Change» отметили, что они будут оцифровывать коллекции и сведения в Одесском художественном музее, Музее современного искусства Одессы и Государственном архиве Одесской области.

В пресс-службе также добавили, что Департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА в рамках этого проекта создаст необходимый минимальный запас различных материалов, которые могут потребоваться культурным институтам в будущем.

Вместе с тем Министерство культуры и информационной политики Украины должно защитить эмблемой «Голубой щит» почти 50 культурных объектов в городе.

Кроме того, в рамках проекта будут установлены защитные конструкции вокруг нескольких скульптур, расположенных в публичных пространствах и все еще не защищенных от возможного повреждения или разрушения. Речь идет о скульптурах львов работы Иосифа Мормоне в Старосенном сквере.

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