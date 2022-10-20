Сегодня завершается опрос о судьбе памятника Екатерине II

Ровно месяц, с 20 сентября 2022 года, на сайте Одесского городского совета проходило голосование о том, как поступить с памятником. Уже можно говорить о его предварительных результатах.

На платформе «Социально активный гражданин» одесситам было предложено семь вариантов. Всего к вечеру 20 октября проголосовало 7784 человека.

Из 7 вариантов самым популярным оказался: «Демонтировать памятник полностью». За него отдали голоса 3910 одесситов.

Второй по популярности вариант: «Сохранить памятник на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II» — 2810 голосов.

За то, чтобы оставить памятник как есть проголосовали 648 одесситов. Перенести памятник в специальный парк или музей хотят 329 человек.

Варианты «Отложить решение вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения», «Демонтировать с памятника только скульптуру Екатерины II», «Демонтировать с памятника имперские символы» набрали меньше сотни голосов каждый.

Если судить по результатам опроса, самым популярным оказался вариант за демонтаж памятника. При этом следует понимать, опрос носил консультативный характер, а окончательное решение о судьбе памятника примет городской совет Одессы.

О том, почему в Одессе идут острые споры о памятнике, мы рассказывали в публикации «Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать».

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