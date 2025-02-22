10:1 в пользу агрессора

Как рассказал Герой Украины генерал-майор Андрей Ковальчук, который в разные периоды 2022-го возглавлял объединенные группировки войск «Приморье» и «Александрия» и руководил действиями защитников юга, перед началом агрессии враг создал достаточно мощную группировку войск на территории временно оккупированного Крымского полуострова. И именно поэтому в феврале 2022-го он имел численное и качественное преимущество над нашими силами на данном направлении – десять к одному в пользу агрессора. Конечно, в таких реалиях защитить Херсонщину фактически силами одной 59-й мотопехотной бригады, которая тогда находилась в этом регионе, и передислоцированного им на подкрепление батальона 80-й десантно-штурмовой бригады было невозможно.

Да, наши воины проявляли чудеса мужества и героизма. Но под натиском вражеской армады, которая буквально продавливала мосты на своей технике, украинские солдаты с боями были вынуждены отступать, потому что в то время других вариантов просто не существовало. А то, что в начале широкомасштабной войны нашим воинам удалось прорваться на правобережье со своими невредимыми танками, боевыми машинами пехоты, артиллерией, а не погибнуть на полях Херсонщины, сначала обеспечило успех обороны Николаевщины, а впоследствии и освобождение правобережья Херсонщины.

Задача: деморализация и истощение вражеских войск

Но для того, чтобы наступать, нужно было создать определенные условия. И во-первых, необходимо было остановить противника, что и сделали защитники юга в марте 2022-го. И несмотря на то, что большое наступление Сил обороны на юге началось в сентябре, это не значит, что до тех пор мы не вели наступательных действий. Более того, на тактическом уровне украинские защитники наступали ежедневно в течение полугода, нанося противнику максимальный урон для того, чтобы наше соотношение с ним в живой силе и технике равнялось хотя бы 1:3 в нашу пользу.

То есть главная задача Сил обороны заключалась в деморализации и истощении вражеских войск, нарушении их системы управления и логистики. Конечно, с учетом оперативной обстановки на фронте, украинское военное командование постоянно уточняло планы операций и вносило в них определенные коррективы. А в связи с увеличением объема задач и подчиненных войск наше ОГВ «Приморье» было переформировано в оперативно-стратегическую группировку «Александрия».

Накапливали силы и резервы

В этом контексте каждому солдату и командиру была поставлена четкая задача – наступать каждый день и каждый день делать шаг вперед, освобождая родную землю. Таким образом, например, только от Вознесенска наши солдаты отбросили врага на расстояние около 140 километров ближе к Херсону. Ну и, конечно, Силы обороны Украины накапливали свои силы и резервы.

Так, безусловно, нельзя категорически утверждать, что перед большим наступлением у нас было все в порядке. Чувствовался дефицит боеприпасов, была определенная нехватка опыта в ведении наступательных действий на уровне бригад. Но этот опыт украинские военные каждый день приобретали в боях и в конце концов вышли на тот уровень, когда смогли надавить на противника таким образом, что ему некуда было деваться, кроме как бежать с правобережья Днепра.

Основная фаза наступательной операции длилась более двух месяцев

В целом основная фаза наступательной операции по освобождению правобережья Херсонщины продолжалась более двух месяцев. И в зависимости от ситуации на линии столкновения изменялись и центры внимания нашего военного командования. При этом, чтобы определить наиболее уязвимые места противника и нанести максимально эффективные удары по нему, оно учитывало все имеющиеся данные о враге, способностях наших войск, театре военных действий и погодных условиях. На начальном этапе операции главные усилия Сил обороны юга были сосредоточены на разрушении вражеской системы управления и логистики, снижении его огневых способностей, а также психологической готовности врага сопротивляться. А уже в дальнейшем наши военные были сконцентрированы на прорыве русской обороны и постепенном освобождении территорий.

Важным фактором успешной реализации наступления украинских защитников осенью 2022 года стало и то, что они довели количественное соотношение в технике до 1:12, а по личному составу 1:7,4 в нашу пользу. А это очень важные показатели. К примеру, расчеты свидетельствуют, что в условиях потерь 1:8 войско противника вообще становится деморализованным и не способно сопротивляться.

Посадки и каналы играли в пользу россиян

Что касается проблемных вопросов во время освободительного наступления, то они, конечно, возникали. А как без них на войне?..

Во-первых, это связано со сложным рельефом степной местности Херсонщины. Ведь перенасыщенность области посадками, каналами и балками значительно усложняла продвижение и маневр наших войск. И, напротив, способствовала организации обороны противником.

Во-вторых, и сам противник был мощным и хорошо обученным. Ведь фактически на тот момент нам противостояла элита регулярной армии РФ, что состояла из подразделений морской пехоты, воздушно-десантных и механизированных войск, снабженных достаточным количеством средств поражения и боеприпасов.

В третьих, во время наступления Силам обороны Украины необходимо было учитывать ограничения по ведению боевых действий в населенных пунктах. Ведь там оставались граждане Украины, жизнь которых нужно было обязательно сохранить.

И четвертый фактор заключался в ограниченном количестве на нашем вооружении высокоточных ракет и боеприпасов.

Как правобережье Херсонщины снова стало украинским

Успешный результат освобождения правобережья Херсонщины, в частности, был достигнут и благодаря тому, что в ходе планирования операции украинское военное командование использовало опыт и стандарты оперативного планирования НАТО. Ведь многие из наших военных в свое время учились в военных учебных заведениях стран-партнеров и участвовали в многонациональных учениях и международных операциях. В целом же освобождение правобережья Херсонщины является результатом тщательной и изнурительной работы всего личного состава Сил обороны Украины – от солдата до генерала и каждого патриота нашего государства, которые поддерживали и продолжают поддерживать ВСУ. И главной наградой за это стало освобождение в ноябре 2022 года от российской оккупации наших городов, поселков, сел и наших людей, встречавших своих освободителей со слезами счастья на глазах.

Причем одержали эту Победу на юге Украины наши военные без больших потерь в живой силе и технике. От такого успеха мы все тогда находились в некоторой эйфории. Тогда казалось, что достаточно сделать еще один бросок на юг, и через несколько месяцев мы освободим левобережную часть Херсонщины и Запорожье, заставим врага отступить в Крым и начнем подготовку уже к деоккупации нашего Крымского полуострова. Но, к сожалению, этого не произошло и по сей день. Невольно возникает такое чувство, что кто-то под разными предлогами не дал нам этого сделать. Обидно, но все равно не следует опускать руки, а нужно верить в нашу с вами Победу и упорно работать в этом направлении. Мы ведь ведем справедливую вооруженную борьбу с российскими агрессорами за нашу страну, свой дом и будущее наших детей! И правда в этой захватнической войне только одна, и она на стороне Украины!

Вячеслав ДИОРДИЕВ

Фото: fakty.com.ua