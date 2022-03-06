Новости Одессы и Одесской области

В Черном море курсируют российские военные корабли – угроза высадки десанта остается?

В Черном море курсируют российские военные корабли – угроза высадки десанта остается?

По состоянию на утро воскресенья, 6 марта 2022 года, в Черном море продолжают курсировать корабли военно-морского флота Российской Федерации, но ситуация под контролем.

Рецепты

Об этом проинформировал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В целом, по данным Братчука, в Одесском оборонном районе ночь прошла довольно тихо. Между тем, войска противника перегруппируются и готовятся к возможному наступлению. Но наши средства противовоздушной обороны готовы отбить нападения противника, заверил спикер Оперативного штаба.

 

ОДЕСА. ФРОНТ. РАНОК.06.03.22 р.

Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 5 марта 2022 г.

 

Напомним, в субботу, 5 марта, над Одессой и Одесской областью сбили три российских истребителя. Пилоты всех трех катапультировались и были взяты в плен.

Также сообщалось, что в Одесской области создадут вторую бригаду территориальной обороны.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить