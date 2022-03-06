В Черном море курсируют российские военные корабли – угроза высадки десанта остается?

По состоянию на утро воскресенья, 6 марта 2022 года, в Черном море продолжают курсировать корабли военно-морского флота Российской Федерации, но ситуация под контролем.

Об этом проинформировал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В целом, по данным Братчука, в Одесском оборонном районе ночь прошла довольно тихо. Между тем, войска противника перегруппируются и готовятся к возможному наступлению. Но наши средства противовоздушной обороны готовы отбить нападения противника, заверил спикер Оперативного штаба.

ОДЕСА. ФРОНТ. РАНОК.06.03.22 р. Опубликовано Сергеем Братчуком Суббота, 5 марта 2022 г.

Напомним, в субботу, 5 марта, над Одессой и Одесской областью сбили три российских истребителя. Пилоты всех трех катапультировались и были взяты в плен.

Также сообщалось, что в Одесской области создадут вторую бригаду территориальной обороны.

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